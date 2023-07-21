淨土宗一代宗師上淨下空老和尚圓寂週年台南追思會

佛教淨土宗一代宗師上淨下空老和尚於2022年7月26日捨報圓寂，回歸安養。今(21)日至23日於大台南會展中心舉辦「淨宗導師上淨下空老和尚圓寂週年紀念活動」。聯合國教科文組織淨空之友社、英國漢學院、澳洲淨宗學院、香港佛陀教育協會、中華華藏淨宗學會、台南極樂寺以及全球淨宗學會四眾弟子均到場表達追思。聯合國教科文組織淨空之友社主席暨前聯合國教科文組織大會主席賈拉裡、世界佛教徒聯誼會主席泰阿瑞、台南市長黃偉哲、前立法院院長王金平等貴賓也親臨致上敬意。
記者林怡孜/台南報導
會場肅穆莊嚴，場內分成3個區塊設置了總長36米的圖文展板，展現了老和尚百年歲月的精華，內容涵蓋大事年表、生平與貢獻、圓寂讚頌佛事紀要及各界迴響。為緬懷師恩，報答眾生恩，紀念會將舉辦2場冥陽兩利的三時繫念法會，希望通過法事共修，匯聚大眾清淨、慈悲的念力，為世界注入強大的正能量。大會也特別策劃5場座談會，希望通過探討學習老和尚對佛教、傳統文化教育、宗教團結、世界和平等方面的貢獻，使後世弟子以及各方志士仁人得以更深刻地體會老和尚的精神，跟隨老和尚的足跡，砥礪前行。23日閉幕日當天更邀請到九歌民族管絃樂團以悠揚樂音傳達後世弟子的緬懷與感恩之心，傳承與延續老和尚之願。
淨空老和尚一生不遺餘力地推廣佛陀教育、中華傳統文化，倡導宗教團結、宗教回歸教育，為推動社會安定與世界和平提出了寶貴的指導思想，奠定了堅實的基礎，其教化之影響廣大而深遠。他生前大力提倡「孝親尊師，知恩報恩」，數十年如一日，每年舉辦「先師長善護追思紀念法會」，樹立飲水思源的最佳典範。
台南極樂寺住持悟行法師致詞表示，老和尚畢生倡導「教學為先」，為繼承老和尚的志業，永續不斷，我們將努力繼續推動老和尚關於仁慈、和平和諧的教導，它們已深深銘記在我們心中最神聖的位置。淨宗學院不會有改變，所有的事業都將持續進行，因為這是他的願望。弟子們將繼續灌溉、栽培與呵護老和尚所播下的慈悲與愛的種子，堅定行走在老和尚已開顯的菩提大道上，代代相傳，因為這是老和尚教化眾生的無盡悲願，也向國際社會展示了傳統文化所蘊含的巨大的教化力量。