臺灣AZ 首次入圍即榮獲 《HR Asia》亞洲最佳企業雇主獎及最佳關懷員工企業獎雙重肯定

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員工價值為重中之重，獲得最佳關懷員工企業獎肯定「亞洲最佳企業雇主獎」，是亞洲區人力資源管理領域中最具指標性的獎項之一，經由審慎嚴格的甄選過程並邀請員工進行匿名反饋及意見調查。臺灣AZ不僅在整體評比項目獲得高分，在針對「即便在困難時刻，公司始終將員工擺在最重要地位」、「落實新計劃的過程中，公司總是將員工價值納入考量」等評分上，大幅領先市場平均表現，因而獲得得獎率僅有5%的「2023 最佳關懷員工企業獎」肯定！
從包容理解出發 簽署病友友善職場宣言 力挺彈性共融工作環境以包容理解之心，創造一個共融、促進自我成長與創造性的工作氛圍，是臺灣AZ吸引永續人才的根本行動。近日臺灣AZ也與臺灣年輕病友協會共同簽署「病友友善職場宣言」，力挺年輕病友，提供病友更友善和彈性的職場工作條件，支持提升病友職場勞動力。
此外為照護員工身心健康，臺灣AZ員工享有優於勞基法的4個月產假！臺灣AZ呼吸道免疫部門的Vivian表示：「我有兩個寶寶，也申請過兩次產假，深深感覺4個月的產假幫助很大! 不但有更多時間調適家中多了新生兒，甚至變成兩寶家庭的變化，回歸職場時也更有信心去平衡家庭以及職場生活。臺灣AZ在夏天還有星期五3點就可下班的【夏五三點鐘】彈性，讓我多了 me time時刻，還可去健身運動，讓自己身心保持最佳狀態！」
永續人才 以終為始 致力改善病患旅程臺灣AZ總裁龍雲合Claudio Longo表示：「我們非常榮幸能獲得HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」和「2023 最佳關懷員工企業獎」的肯定! 臺灣AZ深耕臺灣75年，始終致力改善病患旅程，而背後開拓與發展創新市場的能量來源，便是來自發掘出每位員工的獨特潛能與價值，方能提供更完善的醫療服務，造福臺灣社會及病患。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58634
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