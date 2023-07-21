首創「智血檢」AI系統　提早預測敗血症

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首創以AI檢驗設備 提供醫療照護服務這是全球首創以AI提早偵測病人可能轉為敗血症的預警機制，讓拯救病人的時間再提前。周德陽院長指出，國際知名醫學雜誌《Lancet》顯示，全球因敗血症總死亡人數高達1,100萬人，敗血症奪走的寶貴生命比癌症還多，敗血症亦耗費全球龐大的醫療資源，「智血檢」是以病人為中心設計的AI智能機制，期盼協助臨床醫療人員提前發現菌血症高風險病人，讓病人能早期被介入抗生素治療，有效改善與幫助病人的預後，避免惡化轉為敗血症。
血液一旦出現細菌(菌血症)，被輕忽而延遲使用抗生素，極易快速惡化轉為敗血症，菌血症（Bacteremia）是一種具有重要流行病學意義的感染疾病，一旦細菌進入血液，它們可以迅速傳播到全身各個器官，引起嚴重的併發症，如敗血症和休克。這些併發症對患者來說可能帶來嚴重的後果。因此，及早識別和治療菌血症至關重要，可減少患者的病情惡化和死亡風險。
開發創新科技 謀求精準診斷周德陽指出，傳統診斷菌血症需要時間，並且需要從血液樣本中培養細菌以確定感染的種類和抗生素敏感性。這個過程至少需要耗費一到三天的工作天數，這對於需要迅速開始治療的患者來說可能是關鍵時刻。因此，發展更快速和準確的診斷方法是當前菌血症治療領域的研究重點之一。
美商貝克曼庫爾特公司總經理隋邦魯表示，貝克曼庫爾特公司的全血球計數分析儀是檢測血球數量與分型的自動化設備，由於在感染的過程中會導致這些細胞的特性改變，因此導入人工智能模型協助整合推導這些參數來預測菌血症風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58618
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