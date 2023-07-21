橘子嘉年華熱力引爆！FEniX、VERA、冰球樂團、未來少女嗨翻舞台

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📍「icyball 冰球樂團」7月29日
2023年文學星與漫畫星持續經營有趣跨域的閱讀體驗，除了漫畫、小說與廣播劇多重感官刺激的《我在便利商店撿到一隻男神》；破億國片《紅衣小女孩》系列恐怖電影《人面魚：紅衣小女孩外傳》獨家授權改編漫畫外，將獨立樂團美秀集團、血肉果汁機、老王樂隊、怕胖團及冰球樂團的創作樂曲故事轉化成小說、漫畫，打造《看你聽的》特別企劃。
這次冰球樂團將在橘子嘉年華帶來3首精彩歌曲以及拍照活動，其中一首歌曲為合作作品〈能不能和我留在台北（陪我幾天）〉
📍「FEniX」7月30日
掀起台灣選秀熱潮的超人氣男團選秀節目「原子少年」，挾帶少年們的高人氣推出漫畫《人氣漫畫原子少年》，自火星成團的 FEniX 7/30 (日) 將親臨現場舉辦粉絲見面會，帶來精彩的舞台表演和簽名會，為漫畫少年們站台。
現場帶來唱歌跳舞的演出外，還有限量30名的粉絲簽名會，只要持有「 beanfun! APP內的原子少年相關數位收藏卡」以及「人氣漫畫原子少年任一周邊商品消費證明」，就可排隊參加簽名見面會。
📍「未來少女」7月30日
超新星選秀節目未來少女將在7月30日帶來精彩演出，也提醒粉絲別忘記提早下載「beanfun!」APP，除了可以在橘子嘉年華抽百萬大獎外，也是本次全新女團養成節目《未來少女》的線上唯一應援平台，少女們將在 beanfun! 拚人氣熱度爭奪百萬獎勵，目前「未來少女 x beanfun!」 的線上人氣應援一起 SHOW已經開始預熱，各團少女們也都已加入 beanfun! 的社團跟粉絲互動，快加入頭號粉絲的行列，為你喜愛的少女應援吧！
除了精彩的舞台表演外，VERA 也加碼為《人氣漫畫原子少年》應援，學文和Nelson將在2023橘子嘉年華在漫博會的開展首日現場擔任「一日次元接待員」與粉絲一同逛展，親自介紹現正熱賣的可愛周邊商品！
🟡「VERA」7月27日
呼籲2023年橘子嘉年華，打造穿越為主題的展覽空間，VERA也突破空間限制，號招線上、線下的粉絲一起逛場，除了親臨漫博現場外，也會同時開直播帶逛展場，介紹必買周邊、好康回饋，引領粉絲、民眾一起穿越次元。
迫不及待與明星同歡了嗎？記得先下載「beanfun! 」APP，7月27日至8月10日進入「一起 SHOW」功能，在指定主題下上傳照片，就有機會把百萬大獎帶回家，像是「次元穿越中~」中上傳分享自己捕捉到的明星身影，追星的同時還能獲得抽獎資格；且7月17日至26日前，前往活動官網登錄 beanfun!，輸入邀請碼【gamafun2301】，即可獲得免費門票，每日僅限量300張，數量有限、贈完為止！
2023橘子嘉年華【Shooooow! 次元穿越】活動資訊
時間：7月27日（四）至7月31日（一） 10:00至18:00
地點：台北世貿中心一館 （漫博）
地址：臺北市信義區五段五號
beanfun! app下載連結
邀請碼: gamafun2301