兩岸互不隸屬！顧立雄：國際已相當程度承認

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顧立雄表示，中國將統一台灣視為歷史性任務，但台灣有9成的人要維持現狀，產生了根本性的衝突。他認為，這是台海衝突的根本來源，並非民進黨執政所帶來的後果，中國企圖統一的意圖不變，「即使是國民黨當選或其他人當選，都要面臨的」。
他指出，台海和平穩定的現狀不容武力片面改變，許多國家在多個場合都表示台海議題為國際所關切事項，已在國際法上具有一定程度意義。
顧立雄說，如果任何人以武力片面改變現狀，就是違反「聯合國憲章」。如此一來，台灣有幾個邦交國的說法便已沒有太大關聯，重點在於確認台灣在全球利益上，成為不可或缺的要素。
談及美方對中策略，顧立雄指出，美方作法為協同性的嚇阻，在外交上尋求盟友，不論在多邊或雙邊場合，不斷發表聯合聲明直指台海穩定攸關全球利益，藉此讓中國知道此為各界一致看法，不可片面以武力改變現狀。
他說，軍事方面而言，美方欲成立濱海作戰團，透過分散式部署方式，防止中國輕易進出第一島鏈，也與菲律賓談軍事基地共用，希望藉軍事基地建構產生實質性的嚇阻。
顧立雄表示，若中國選擇武力犯台，將面臨經濟制裁，以及外國軍事力量的介入等，將讓中國面臨不能承受的代價後果。
顧立雄認為，俄羅斯「瓦格納集團」（Wagner Group）事件對中共領導人習近平最大的教訓為加深不安全感，因為獨裁沒有想像中的堅韌。習近平持續強化「習思想」等愛國教育，以思想為根本樹立權威，卻也與經濟下行的表現產生根本性的矛盾。
國軍漢光實兵演習即將登場，顧立雄說，首要為戰力保存，若中國猝然發起攻擊，台灣如何保存回擊能力，因此將透過各種方式驗證戰力保存效果。
顧立雄指出，國土防衛作戰包含整體防空力量及海上聯合截擊等，試著讓中國無法渡過台灣海峽，對其空優產生牽制，而要置重點在反機降，也是實兵驗證很重要的一環。
台灣總統大選在即，顧立雄重申中國介入企圖，包括藉由見縫插針、特意營造「討厭執政黨」的輿論氛圍，渲染疑美論並販賣戰爭的恐懼，製造有利中國的言論。
顧立雄指出，中國會利用既有新聞事件，帶回中國「加工」再「回銷」台灣，利用在地協力者加強傳散力道，也利用網紅進行精準推播以影響受眾，透過協同性的帳號，在直播、社群平台以大量洗版的方式帶風向，淡化官方色彩以降低民眾戒心。（編輯：蘇龍麒、翟思嘉）1120721