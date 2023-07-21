日薪近3000才願戶外工作、逾9成民眾渴望高溫假　勞動部審慎評估

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調查顯示，每逢夏天天氣變熱，有79.2%的勞工透露，「曾經因此」有不想上班的念頭，主因是容易疲憊、沒耐性、易怒、工作效率變差；碰上高溫日，員工希望雇主能「提供免費飲料、冰淇淋」（50.3%）、「設定便服日，不用穿西裝、套裝」（49.4%），以及「中午時段免出勤，並採彈性工時」（48.5%）、「可穿拖鞋、涼鞋辦公」（37.9%）。
調查指出，每逢夏天6至8月，有66.8%的勞工需要到戶外工作；這其中又有53.3%表示，公司「沒有」主動提供預防高溫的措施，如提供飲料、中午時段暫停工作、提供遮陽空間休息等。
回顧整個職涯，有45.2%的人透露，曾經「因為處理公務而曬傷過」；48.6%曾經「因為處理公務而中暑過」，其中又有30.3%因此「請假就醫或休養」。
假如勞工被要求「戶外高溫工作」，一天若以八小時計算，大家願意接受的「日薪」，平均至少要給2890元，換算下來時薪為361元，大概是「基本工資時薪」176元的2.1倍。
yes123求職網指出，難怪合計有93.2%的勞工認為，政府「應該訂定」高溫假制度，其中分成53.3%支持「有行業與職務的限制」；39.9%則支持「不分行業與職務」，但僅46.9%的公司「贊成」實施高溫假。
針對戶外工作部分，更有高達96.1%的人，覺得「應該訂定」高溫津貼制度；平均每個月補貼，至少要有2306元；有57.3%的企業表態，「願意」提供高溫津貼，平均願給1566元，與勞工期望值打了「68折」。
yes123求職網發言人楊宗斌表示，夏天開工，即使是室內工作，沒有電風扇或空調，或窗戶沒有全開，空氣不流通又悶熱，容易出現人員不適，若處於產線、廠房，恐怕將導致工安意外。
許多企業為了企業形象，會要求勞工夏季繼續穿西裝、套裝上工，甚至需要打領帶。楊宗斌建議企業，當室外溫度超過35度時，其實可以適度放寬服裝規定，讓上班族更加舒適，避免大量流失水分而中暑，並呼籲企業主，應當留意「戶外作業工作者」的熱危害風險，遵守「職業安全衛生設施規則」規定，提供休息場所、飲料，並降低作業場所溫度、調整作息時間，也要實施健康管理、熱疾病預防教育宣導，以及建立緊急通報處理機制，落實「降溫」、「飲水」、「休息」3大原則。
勞動部表示，高氣溫戶外作業熱危害預防，近年來均為夏季防災重點工作，每年皆透過動態稽查方式，要求雇主落實高氣溫防護措施，本年已特別規劃專案檢查，選列戶外作業高風險事業單位加強檢查，對違反規定者要求於2週內改善並完成複查，未依限改善者處3至15萬罰鍰，此外，如造成熱中暑等職業病，另將處最高30萬罰鍰。
至於高溫假，勞動部職安署長鄒子廉受訪時指出，目前在國外也很少見高溫假的規，即使在頻繁發生極端高溫的美國，也沒有相關的規範，國內各方意見也分歧，將持續收集國內外相關資訊審慎評估，也呼籲企業彈性調整勞工工作時間，如有些營造公司會讓勞工在中午11點到下午2點間休息，避開高溫時段。