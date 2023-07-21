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杜蘇芮颱風恐直撲台灣！最快下週一發海警　宜花東防豪雨連炸4天

▲杜蘇芮颱風來勢洶洶！最快周一發布海警，不排除發布陸上警報，東部地區慎防大雨。（圖／翻攝自氣象達人彭啟明FB）
▲杜蘇芮颱風來勢洶洶！最快周一發布海警，不排除發布陸上警報，東部地區慎防大雨。（圖／翻攝自氣象達人彭啟明FB）

記者鍾怡婷/綜合報導

今年第5號颱風「杜蘇芮」生成，目前路徑往分律賓東方海面前進，是否影響台灣的關鍵在於，北轉的角度、時機點，若從菲律賓走到巴士海峽，預估最快下週一（24日）晚間發布海上警報，也不排除在25日晚間發布陸警，周三、週日（26日至27日）最靠近台灣，預估下週一開始至週四台灣風雨明顯，尤其是東半部及恆春半島。

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根據中央氣象局預報員趙竑指出，「杜蘇芮」最快將在24日晚間至25日發布海警，官方路徑預測看來「很靠近台灣」，若是北轉往琉球前進，對台灣的影響就會降低，過目前預估顯示，在25日晚間有機會發布陸警，但不確定性還是很大，對於台灣的影響大小，週日至週一是關鍵，提醒民眾留意颱風最新動態。

▲根據氣象局最新降雨趨勢預估，下週二起東半部地區及恆春半島就會受到杜蘇芮颱風或其外圍環流影響，不排除有豪雨以上雨勢。（圖／中央氣象局提供）
▲根據氣象局最新降雨趨勢預估，下週二起東半部地區及恆春半島就會受到杜蘇芮颱風或其外圍環流影響，不排除有豪雨以上雨勢。（圖／中央氣象局提供）
而下週受到杜蘇芮颱風或其外圍環流影響，24日（週一）開始雨彈狂轟，尤其是東半部地區及恆春半島有局部雨，其他地區為多雲午後有雨，25日（週二）白天台灣東半部降雨猛烈，範圍也增廣。下周三、週四（26日、27日）離台灣最接近，東半地區及南部有雨，其他地區有局部短暫雨。

天氣風險管理公司總經理彭啟明指出，杜蘇芮颱風預測路徑大幅北修，對台灣陸地威脅性大幅提升，不能排除杜蘇芮颱風登陸台灣的風險，未來觀察重點取決杜蘇芮北轉時間的早晚，對台灣來說，東半部地區受到影響最大，不過如果路徑持續往台灣靠近，全台都可能受到威脅，民眾要特別小心。

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