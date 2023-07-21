杜蘇芮颱風恐直撲台灣！最快下週一發海警 宜花東防豪雨連炸4天
今年第5號颱風「杜蘇芮」生成，目前路徑往分律賓東方海面前進，是否影響台灣的關鍵在於，北轉的角度、時機點，若從菲律賓走到巴士海峽，預估最快下週一（24日）晚間發布海上警報，也不排除在25日晚間發布陸警，周三、週日（26日至27日）最靠近台灣，預估下週一開始至週四台灣風雨明顯，尤其是東半部及恆春半島。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據中央氣象局預報員趙竑指出，「杜蘇芮」最快將在24日晚間至25日發布海警，官方路徑預測看來「很靠近台灣」，若是北轉往琉球前進，對台灣的影響就會降低，過目前預估顯示，在25日晚間有機會發布陸警，但不確定性還是很大，對於台灣的影響大小，週日至週一是關鍵，提醒民眾留意颱風最新動態。
而下週受到杜蘇芮颱風或其外圍環流影響，24日（週一）開始雨彈狂轟，尤其是東半部地區及恆春半島有局部雨，其他地區為多雲午後有雨，25日（週二）白天台灣東半部降雨猛烈，範圍也增廣。下周三、週四（26日、27日）離台灣最接近，東半地區及南部有雨，其他地區有局部短暫雨。
天氣風險管理公司總經理彭啟明指出，杜蘇芮颱風預測路徑大幅北修，對台灣陸地威脅性大幅提升，不能排除杜蘇芮颱風登陸台灣的風險，未來觀察重點取決杜蘇芮北轉時間的早晚，對台灣來說，東半部地區受到影響最大，不過如果路徑持續往台灣靠近，全台都可能受到威脅，民眾要特別小心。