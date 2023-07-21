特企／細胞治療特管法通過！這些「疾病」不再是不治之症

細胞治療是未來大健康的趨勢，主要可分為癌症治療與再生醫學。癌症治療是透過擴增本人的免疫細胞再回輸病人體內，以殺死癌細胞；再生醫學則是利用幹細胞強大的自我更新與分化功能，可修補身體組織損傷，如關節軟骨、皮膚等問題。人體細胞將隨著年紀退化，若能及早了解健康細胞對人體的幫助甚至加以儲存，將能有機會為自己增加新的治療選擇和希望。
人們在疫情影響下開始重視疾病預防的必要，有不少報告、科學家與學者紛紛提出「未來醫學發展將從『治療』走向『預防』！」。一直在美麗與「大健康」領域耕耘的星醫美學集團，致力推廣預防醫學與大健康的普及教育，星醫美學集團創辦人暨執行長林信一分享，有感於身處資訊爆炸的時代，訊息繁雜又快速，資訊量龐大、碎片化，民眾難以區分真假，尤其是艱澀專業的醫療領域，因此在今年升級打造「超預防醫學 · 細胞治療諮詢平台」。
超預防醫學 · 細胞治療諮詢平台將統整最新醫療與衛福部相關資訊，提供正確的健康新知，並彙集骨科、神經外科、癌症治療、細胞治療等不同領域的專家，讓海內外民眾都可透過線上預約諮詢，了解更多專業正確的健康資訊與疾病預防的參考建議。平台不但能解決平時專家總是掛不到號的問題，也能降低民眾前往醫院及路程中隱藏的風險，同時也替海外民眾增添新的諮詢方式與選擇，打造智慧醫療大環境。
全球近80億人口中，扣除20%已罹患疾病的人，健康族群僅佔5%，剩餘75%皆屬「亞健康」（Sub-health）族群，也就是處在健康和疾病之間搖擺的狀態，若無法及時掌握身體警訊或積極尋求醫療，恐導致疾病發生。林信一執行長表示，星醫美學選擇專注精準醫療及預防醫學領域，就是希望能讓好的技術、服務提早介入，讓海內外用戶不是在痛苦的狀況下才尋求醫療協助，期望帶給用戶更高品質與健康的生活！
我是廣告 請繼續往下閱讀