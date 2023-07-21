財經小辭典／緯創、英業達被「關禁閉」　啥是處置股？要買要賣？

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哪些股票會被列「注意股」，主要是漲跌幅過大的股票，但大部分的情況是漲太多，包含30個營業日收盤價漲幅超過100%、60個營業日幅超過130%、90個營業日漲幅超過160%，或是當日當沖量占總成量占比逾60%等，後續若「注意股」狀況仍持續，就有可能被列「警示股」或再更進一步被列為「處置股」。不論是注意股、警示股或處置股，都是台股的警示機制，主要在提醒投資人這些股票最近可能有異常漲幅、交易過熱或週轉率過高的現象。
而被打入「警示股」與「處置股」的交易限制各有不同，白話說就是讓交易變得更難，以抑制股價過熱的狀況。以「處置股」的交易限制來說，撮合方式變成分盤交易，每5分鐘撮合一次，處置期間為10個交易日（但如果是因為當沖量過大，處置日是12天），如果之後狀況還是沒改善，就會改成20分鐘撮合一次，跟正常股票每秒撮合大不相同。
此外，如果股票數量多的，如「單筆超過10張」或「多筆累積超過30張」就要進行「圈存交易」，也就是券商得事前確認投資人有那麼多錢可以買，或手頭上有那麼多股票才可以賣，相較正常股票「T+2制度」，也就是投資人在下單買股後的第二個營業日早上，券商才會到投資人戶頭內扣款相比，等於大大限制了投資人的投資慾望。
財經專家、分析師艾綸表示，很多人會問假如自已買的股票今天被列為「處置股」那麼會是一個賣點嗎？他認為，會被列處置股就是因為現階段股票太過強勢，一旦進入處置階段，交易變得更難會使整個籌碼變乾淨，自然就不用太過擔心股價會重跌要急著賣，況且飆漲期間成本獲利早就拉開了，這時侯只要回歸自己設的停損點就好，如果有達到自己的獲利標準，那麼可以選擇獲利了結。
如果一支股票被列為處置股，適不適合進場？艾綸坦言，「沒關係，就不要再看了」。他認為處置股雖然籌碼變乾淨，但也正因為漲多了才被關禁閉，投資人這時候進場，會有追高買在高點的風險，再來想想，如果真的買了處置股，但尾盤若不幸大跌慘綠，又因為交易限制不能做當沖，股票得留到下一個交易日，且不是給自己找更多麻煩嗎，建議重新去看其他強勢股票就好。