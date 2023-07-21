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腦轉移令人聞之喪膽 骨轉移機會更高
其中令人聞之喪膽的是腦轉移，約 3 成的病人會出現腦轉移；骨轉移較易讓人忽略，但是比例甚至高於腦轉移，有高達 4 成的病人會骨轉移，不容小覷。
雖然骨轉移沒有腦轉移致命，但是會出現疼痛、壓迫神經、骨折等症狀，轉移侵蝕的範圍越大、越深，症狀越明顯，對生活品質影響甚鉅。尤其骨折必須臥床時，會伴隨吸入性肺炎等併發症，增加死亡率，必須積極治療。
郭志熙說，肺癌有很多種類，不同類型骨轉移的發生率也不同。肺癌中最多的是肺腺癌，其中 35% 的病人會發生骨轉移，而鱗狀細胞癌有 15% 會有骨轉移。若是在骨轉移時才發現肺癌，此時要確認是何種肺癌再決定治療方法，肺腺癌可做基因檢測尋找是否有適合的標靶藥物，鱗狀細胞癌可視 PD-L1 的表現量，決定是否進行免疫治療。
骨轉移積極治療不可怕 保骨針是最基本治療
肺癌骨轉移可依嚴重程度採用適合的療法，包括保骨針、放射療法及開刀治療。郭志熙指出，人體的骨頭中有蝕骨細胞和造骨細胞，就像翹翹板一樣是處在平衡的狀態。癌細胞侵犯之後，蝕骨細胞會提高，翹翹板偏向一邊，骨頭會被破壞的越來越厲害。因此，骨轉移最基本的治療就是一個月打一次保骨針，可以壓抑蝕骨細胞，恢復到平衡狀態。
若骨轉移的症狀已經非常疼痛，建議進行放射線治療，一個療程為 5 至 10 次，一天一次，一次要照射 5、10 分鐘結束，約做 5 至 10 天，改善疼痛。若是骨轉移已造成骨折要進行手術治療，例如已轉移到髖關節就得做關節置換術。
保骨針有骨頭壞死副作用 治療前先做口腔檢查
郭志熙指出，保骨針可以恢復骨頭平衡狀態，是骨轉移重要的治療工具，已出現骨轉移的病人可以申請健保給付。不過，保骨針可能出現骨頭壞死的副作用，主要是頷骨發炎壞死，打保骨針前要請牙科醫師評估牙齒狀況，治療期間要注意口腔衛生、預防蛀牙、避免拔牙。
另外，也可能出現低血鈣的副作用，發生抽筋、手腳麻木、疲憊等症狀。郭志熙解釋，保骨針會壓制蝕骨細胞，鈣需要靠蝕骨細胞溶出至血液，所以有些病人會產生血鈣不足現象。不過，低血鈣可以透過多曬太陽或是補充維他命 D、鈣片來改善。
郭志熙提醒，肺癌早期發現才能早期治療，不過已經骨轉移的病人也要積極治療，因為肺癌的藥物日新月異，現在已經有很多藥物可以使用，只要將骨轉移控制好，維持好的生活品質、身體的質量，就有機會一棒接著一棒的治療，延長生命。
文／癌症希望基金會 編輯／賴以玲 圖／孫沛群
諮詢專家：林口長庚紀念醫院肺腫瘤科主任郭志熙
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 連續 42 年奪走最多國人性命！4 成肺癌發現時已骨轉移 3 方法積極治療重拾生活品質