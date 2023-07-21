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杜蘇芮至少中颱以上！「中心登陸有可能」　彭啟明：東部小心豪雨

▲氣象專家彭啟明指出，蘇芮颱風對台灣陸地威脅性大幅提升，不排除發布陸警，且東部地區要留意大雨發生。（圖／翻攝自網路）
▲氣象專家彭啟明指出，蘇芮颱風對台灣陸地威脅性大幅提升，不排除發布陸警，且東部地區要留意大雨發生。（圖／翻攝自網路）

記者鍾怡婷/綜合報導

杜蘇芮颱風今（21）日上午生成，包括中央氣象等各國氣象單位都預估，未來杜蘇芮颱風將從呂宋島東方逐漸北轉，預測路徑大幅北修，對台灣陸地威脅性大幅提升。氣象達人、天氣風險管理公司總經理彭啟明指出，依照目前預測路徑來看，真的不能排除杜蘇芮颱風登陸台灣的風險，未來觀察重點取決杜蘇芮北轉時間的早晚，但對台灣天氣影響幾乎難以避免。

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彭啟明指出，依照現有資料評估，北方的太平洋高壓未來將逐漸東退，是影響杜蘇芮颱風北轉最關鍵的因素，假如高壓提早東退，則杜蘇芮颱風有機會早點轉向，從台灣東部外海掠過，這樣的情況主要影響就是迎風面的東半部地區為主。萬一高壓減弱不如預期，杜蘇芮颱風比較晚才轉向，那暴風圈掃過台灣陸地、甚至中心登陸台灣都有可能。

彭啟明強調，目前杜蘇芮颱風結構還很鬆散、不對稱，但未來逐漸發展強度會大幅提升，「至少達到中颱以上水準」，對台灣來說，東半部地區受到影響最大，不過如果路徑持續往台灣靠近，全台都可能受到威脅，民眾要特別小心。

▲根據氣象局最新降雨趨勢預估，下週二起東半部地區及恆春半島就會受到杜蘇芮颱風或其外圍環流影響，不排除有豪雨以上雨勢。（圖／中央氣象局提供）
▲根據氣象局最新降雨趨勢預估，下週二起東半部地區及恆春半島就會受到杜蘇芮颱風或其外圍環流影響，不排除有豪雨以上雨勢。（圖／中央氣象局提供）
中央氣象局預報員趙竑指出，下週受到杜蘇芮颱風或其外圍環流影響，24日（週一）開始雨彈狂轟，尤其是東半部地區及恆春半島有局部雨，其他地區為多雲午後有雨，25日（週二）白天台灣東半部降雨猛烈，範圍也增廣。下周三、週四（26日、27日）離台灣最接近，東半地區及南部有雨，其他地區有局部短暫雨。

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