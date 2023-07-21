杜蘇芮至少中颱以上！「中心登陸有可能」 彭啟明：東部小心豪雨
杜蘇芮颱風今（21）日上午生成，包括中央氣象等各國氣象單位都預估，未來杜蘇芮颱風將從呂宋島東方逐漸北轉，預測路徑大幅北修，對台灣陸地威脅性大幅提升。氣象達人、天氣風險管理公司總經理彭啟明指出，依照目前預測路徑來看，真的不能排除杜蘇芮颱風登陸台灣的風險，未來觀察重點取決杜蘇芮北轉時間的早晚，但對台灣天氣影響幾乎難以避免。
記者鍾怡婷/綜合報導
彭啟明指出，依照現有資料評估，北方的太平洋高壓未來將逐漸東退，是影響杜蘇芮颱風北轉最關鍵的因素，假如高壓提早東退，則杜蘇芮颱風有機會早點轉向，從台灣東部外海掠過，這樣的情況主要影響就是迎風面的東半部地區為主。萬一高壓減弱不如預期，杜蘇芮颱風比較晚才轉向，那暴風圈掃過台灣陸地、甚至中心登陸台灣都有可能。
彭啟明強調，目前杜蘇芮颱風結構還很鬆散、不對稱，但未來逐漸發展強度會大幅提升，「至少達到中颱以上水準」，對台灣來說，東半部地區受到影響最大，不過如果路徑持續往台灣靠近，全台都可能受到威脅，民眾要特別小心。
中央氣象局預報員趙竑指出，下週受到杜蘇芮颱風或其外圍環流影響，24日（週一）開始雨彈狂轟，尤其是東半部地區及恆春半島有局部雨，其他地區為多雲午後有雨，25日（週二）白天台灣東半部降雨猛烈，範圍也增廣。下周三、週四（26日、27日）離台灣最接近，東半地區及南部有雨，其他地區有局部短暫雨。