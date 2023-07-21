霹靂第五代黃亮勛談接班壓力大！製作《音樂主理人》質疑聲浪不斷
霹靂國際多媒體總經理黃亮勛近日受邀上節目《請問老闆？》擔任嘉賓，渾身散發藝術家氣息的他，是霹靂布袋戲第五代掌門人，除了傳承家族事業，最近也朝音樂領域發展，是大型音樂選秀節目《音樂主理人》的重要推手，他除了分享做節目遇到的難題、接觸布袋戲藝術創作的心路歷程之外，還帶來兩位《音樂主理人》參賽者紀儀羚與3WICH一同上節目，跟現場大學生們暢談音樂夢想。
記者郭佩蓉/綜合報導
出生在布袋戲世家的黃亮勛，大學是台大，研究所是政大，讀的是生化科技，但他對藝術創作特別有興趣，他觀察到布袋戲需要往下紮根，要給新的年輕人看，於是製作了電影《奇人密碼》，想給6-12歲的小學生看一個奇幻冒險的故事，有別於霹靂原本是武林江湖的恩怨情仇，沒想到花很多心力，票房不如預期，成本花了2億，票房大概只有2千萬，因此引起很大的爭議，被人批評他是敗家子，亂花家裡的錢，當時跑電影映後座談會的時候，其實人都很稀疏，工作人員都比觀眾多，他坦承跑得滿心灰意冷的，但有一場有一位媽媽帶著孩子來看，對他說：「亮勛我很感謝你拍這部電影，我終於可以跟小孩一起看布袋戲！」黃亮勛回想這段往事仍舊感動，現場還忍不住哽咽。
當被現場同學提問創辦《音樂主理人》遇到什麼難題時，黃亮勛透露其實難題是在一開始找資源的時候，不管是找投資也好，尋找主持人和飛行導師的時候，人家都覺得他們是演布袋戲的，來這邊要幹嘛？也有人質疑黃亮勛會做音樂節目嗎？讓他深感挫折，他說：「那時問了一輪主持人，都沒有人想要冒這個風險，因為大家也不想自己的招牌被砸掉！」但他還是不放棄，最後寫了一封大概五千字的信給陶晶瑩，請陶晶瑩好好看一下他們的企劃書，看有沒有機會可以讓她了解節目到底是要做什麼，果然打動了陶晶瑩，最後答應接下《音樂主理人》的主持棒。
兩位《音樂主理人》的參賽選手紀儀羚和3WICH也來到節目現場，知名音樂人黃國倫曾經稱讚過紀儀羚是吉他仙子，她特別在節目中表演參加海選時候唱的創作歌曲，擁有豐富音樂資歷的她，過去都是自己埋起來創作詞曲，但因為參選《音樂主理人》，讓她能夠跟很多音樂人合作，並且透過不同的音樂面向來重新檢視自己，這是她參選的最大的原因，而3WICH也想藉由參選來挑戰自己，斜槓人生的他，早上賣豆腐，中午去上課，晚上去當MC，生活過得非常充實多元，他指出自己在看任何選秀節目的時候，都會把自己當評審在看，假設這個選手有什麼缺點，他會跟自己說：「我以後不能跟他一樣。」兩位用實力說話，嗓音征服全場，讓現場同學驚豔不已，也都投票看好兩人會晉級比賽。