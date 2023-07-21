鄭怡爭取《地獄里長》角色！導演安排「最多床戲」　她喊：太過癮

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鄭怡也是本劇演員裡最多「床戲」的，她的戲份是躺最多床的，急診床、病房床、家裡床，鄭怡覺得拍戲太「過癮」，可以放縱情緒，不需要顧忌形象，她希望她的演出能讓觀眾產生「共感」。坦言曾講過想拿金鐘，但立即被瞿導說很難，正嵐安慰她「那就是瞿導在刺激妳」。瞿導在拍戲現場也要鄭怡跟嚴正嵐用盡吃奶的力氣左右推他，激發兩人腎上腺素爆發，然後立刻就上戲說台詞，爆發出真實情緒。
為了給嚴正嵐不一樣的形象與體態，瞿導要求嚴正嵐在整部劇中都穿13公分高跟鞋，腳上水泡破了又長還長繭，瞿導甚至對嚴正嵐說重話，正嵐表示有觀眾反饋覺得劇中的飾演的角色趙暖能量過高，她解釋其實是瞿導「逼」出來的。瞿導坦言從正嵐16歲就認識她，希望把她拉出舒適圈，現在就是要把她逼到懸崖邊，說妳跳還是我跳，也讓嚴正嵐在這部劇中完全跳脫過去狀態。鄭怡跟嚴正嵐飾演母女也很有緣分，嚴正嵐也是鄭怡回台認識的第一位年輕藝人，也去了她的新歌發表會認識瞿導，本來還想介紹兒子給正嵐，為了讓母女的情感表達能更真實，瞿導還有要正嵐用盡各種方式去多認識、接近鄭姐，兩人出場戲就被罵肖婆與八婆，兩人笑說不愧是有緣分的母女。
片尾曲由倪安東演唱的〈看破思念〉詞是瞿導寫的，歌曲音樂製作人是陶山老師，原本寫國語詞，瞿導希望是閩南語更接地氣，陶山反邀導演創作閩南語詞，導演用貼近戲劇要傳達的情感，變成大人一樣會心痛，一樣很多事看不破的心情完成了這首歌詞，也引起很多共鳴，瞿導也透露，說劇裡隱藏了很多想跟自己媽媽說的話，是心裡最深但最想說的話，也透過這部劇對媽媽偷偷說。
鄭怡則在節目上表示想偷偷跟老公說，因爲拍戲時間很長，常常不在家辛苦你了。而正嵐哽咽的表示想跟離世的爸爸說很思念他，之前思念不容易說出口，但因為拍攝這部劇，讓她更理解愛也更能說出愛。更多精彩訪問內容都在POP Radio本週日（7月23日）晚上6點至7點播出的《幕前幕後偷偷看》節目。