陳奕迅和阿妹「同梯」出道！自爆銷量慘輸40倍：她是我偶像
歌神陳奕迅（Eason）在台灣連開7場「Fear and Dreams」巡迴演唱會，依舊一票難求，得知有許多粉絲被拒於門外，相當寵粉的Eason，特別請工作人員將安可表演的國語歌曲剪輯成影片，放在YouTube上供歌迷欣賞。他19日當晚得知天后張惠妹前往朝聖，清唱了阿妹的經典金曲〈原來你什麼都不想要〉，揭露兩人背後的趣事，帶領觀眾回顧出道時的往事。
記者江芷稜/綜合報導
陳奕迅受到台灣歌迷萬般愛戴，他也回饋唱了多首粉絲喜愛的國語歌曲，並一一細數在台灣出道時遇到的貴人、同事，及獲得的友善對待。陳奕迅1997年初來台發行《一滴眼淚》，張惠妹則是1996年底以《姊妹》出道，兩人踏入演藝圈日期接近，他得知阿妹19日現身演唱會，笑說和阿妹算是同期出道，不過兩人專輯銷量卻有天壤之別，「我賣1萬7千多張，她賣70多萬張」。
如今的天王天后，出道時專輯銷量相差逾40倍，他直呼張惠妹是自己的偶像，並現場清唱幾句〈原來你什麼都不想要〉，打趣說道：「原來你什麼都不想要，世事就是這樣子，你什麼都不想要，就得到很多，我很想要。」逗得觀眾哈哈大笑。其實，《姊妹》這張專輯銷量不只70萬張，最後台灣銷量共121萬張，在全亞洲賣破400萬張。
陳奕迅這次睽違7年來台，一次連開7場演唱會，仍無法讓每位歌迷都搶得到票，為了讓買不到票的歌迷也能看到演唱會精彩片段，他特別安排每場結束後在YouTube頻道上分享當晚的安可曲影片，演唱會製作人陳鎮川透露，Eason私下特別寵粉，這是他的決定，讓歌迷即時參與演出，影片底下滿滿都是歌迷的感謝留言，即使不在現場，也彷彿參與了一場音樂盛宴。