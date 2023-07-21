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張棋惠嚎啕大哭揭16年前低潮！「曾傷害自己」　尪驚喜現身玩親親

▲張棋惠在活動現場嚎啕大哭，自揭16、17年前遇到低潮，還曾傷害自己。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲張棋惠在活動現場嚎啕大哭，自揭16、17年前遇到低潮，還曾傷害自己。（圖／記者鄭孟晃攝）

記者吳雨婕/台北報導

前女團「4 in Love」成員之一的張棋惠，暌違21年回歸歌手身分，推出單曲〈忘記關火〉，今（21）日出席媒體活動，張棋惠談到媽媽罹癌及回首16、17年前事業及感情遭逢的低潮，她坦承曾經做了傷害自己的事，下一秒竟然嚎啕大哭。才聊到一半，張棋惠的老公黃冠龍驚喜現身獻花，還當場玩起了親親，情緒大起大落。

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張棋惠談到這21年來的心情，她表示之前還有歌手夢，可是歌手夢卻被迫終止，「我做唱歌這一塊沒有人支持，加上歌迷給我的反饋不大，但我心中還是有歌手夢。」為了歌手夢，張棋惠心有戚戚焉地說，謝謝媽媽的保佑造就如今，讓她等了21年還能再次回來當歌手，接著提到：「我在演藝圈的路上是孤單的......」話都還沒講完，她突然嚎啕大哭，嚇傻全場媒體。

▲張棋惠在現場嚎啕大哭，老公黃冠龍驚喜現身獻花。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲▼張棋惠在記者會現場嚎啕大哭。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲張棋惠在現場嚎啕大哭，老公黃冠龍驚喜現身獻花。（圖／記者鄭孟晃攝）
 
張棋惠直言21年來發生很多事情，還透露曾經做過傷害自己的事情，當時事業、感情都不順利，「我永遠記得，那時候我在台北租房子，那陣子我真的很不好，我爸媽那時候接到電話，用非常快的速度從彰化衝上來找我，那時候我很倔強的躺在床上背對他們，我爸問我要不要一起回彰化，後來我睡著了，醒來後我看到我床頭放了一個便當，上面有一張紙條，上面寫『爸爸媽媽支持妳』。」

張棋惠透露，以前個性很機車，眼高手低，還不為自己的演藝事業努力，甚至不會珍惜遇到的每一件事情也不愛聊天，而她個性轉變來自媽媽，由於媽媽罹患肺腺癌轉到腦癌，「10年前被告知媽媽只剩半年的壽命，沒想到後來多活了8年，媽媽一個月的標靶藥物要6萬。」

這些經歷讓張棋惠脫胎換骨，如今不僅能侃侃而談過去的事情，還會珍惜眼前的幸運、幸福，「現在珍惜遇到的每一個人事物，沒想到有一天會回歸當歌手，真的很不容易，現在我就是一個很柔軟的人。」

▲張棋惠在現場嚎啕大哭，老公黃冠龍驚喜現身獻花。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲張棋惠在現場嚎啕大哭，老公黃冠龍驚喜現身獻花。（圖／記者鄭孟晃攝）


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