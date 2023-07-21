張棋惠嚎啕大哭揭16年前低潮！「曾傷害自己」　尪驚喜現身玩親親

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張棋惠直言21年來發生很多事情，還透露曾經做過傷害自己的事情，當時事業、感情都不順利，「我永遠記得，那時候我在台北租房子，那陣子我真的很不好，我爸媽那時候接到電話，用非常快的速度從彰化衝上來找我，那時候我很倔強的躺在床上背對他們，我爸問我要不要一起回彰化，後來我睡著了，醒來後我看到我床頭放了一個便當，上面有一張紙條，上面寫『爸爸媽媽支持妳』。」
張棋惠透露，以前個性很機車，眼高手低，還不為自己的演藝事業努力，甚至不會珍惜遇到的每一件事情也不愛聊天，而她個性轉變來自媽媽，由於媽媽罹患肺腺癌轉到腦癌，「10年前被告知媽媽只剩半年的壽命，沒想到後來多活了8年，媽媽一個月的標靶藥物要6萬。」
這些經歷讓張棋惠脫胎換骨，如今不僅能侃侃而談過去的事情，還會珍惜眼前的幸運、幸福，「現在珍惜遇到的每一個人事物，沒想到有一天會回歸當歌手，真的很不容易，現在我就是一個很柔軟的人。」
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