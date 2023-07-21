7/25漢光 萬安 民安3大演習同步舉行 9國語言宣導提醒民眾勿觸法

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民政局長姜淋煌指出，7月25日早上為民安演習的兵棋推演，同時間進行漢光演習國軍實兵操演，下午13點30分則是萬安演習登場，不僅是空襲警報鳴放，而且要實施人、車避難，將會有考評官考評避難及救護措施是否完善。
民政局指出，「漢光演習」是國軍規模最大的演習，「萬安演習」則是以人民為對象，屬「漢光演習」一部分。「民安演習」則是為保障民眾生命財產安全，強化地方政府於戰時景況下各項災害搶救的演練。今年首度結合3大演習同時進行，市府各編組單位及民間組織，均積極擴大動員規模，並以「3大演習同時進行」、「陸海空全方位災害救援」、「兵棋推演高司作業」、「飛彈攻擊水庫緊急應變」、「輻射彈攻擊搶救處置」及「智慧科技應用救災」等六大亮點呈現逼真情境
消防局副局長李政昌說明，本次「民安9號」於25日下午3時於安平港商港區實施28項操演，參與人員包含公、民營、事業單位及NGO團體等60個單位，動員超過1,300人。本次操演特色包括採用無人機及水下8軸無人載具進行海空定位，也協同海巡與義消運用遙控動力救生圈實施救溺。此外，並演練以干擾槍反制敵方無人機，協同保五總隊處理橋梁未爆彈等情況。蔡英文總統到時也將到場為演習同伴加油打氣。
消防局指出，本次還將演練搭配高空砲塔車、救災機器人、UAV無人機協救化工廠，並運用民間重工吊車協助搜救，也協同原能會演練輻射彈處理、與民間共同演練氣體外洩搶救、模擬船舶遭攻擊人員落水、建物倒塌大量傷患利用直升機進行後送等突發狀況。
警察局局長廖宗山指出，過去曾發生外籍人士於演習期間溜滑板而遭裁罰的案例，為確保民眾知道本次演習訊息，警察局特別製作中文、英文、印尼、越南、菲律賓、泰國、日本、馬來文及韓文等9國語言版的宣導單，讓民眾可以清楚知道今年演習的時間及方式。