《如此耀眼》蔡黃汝眼紅耍心機　追愛不成毀滅性報復

戲劇《因為你如此耀眼》劇情進入白熱化，蔡黃汝眼紅范少勳喜歡上郭雪芙，竟然暗中破壞當鍵盤俠，爆料范少勳的真實身份，陷害他們是公司內定得獎名單，面臨可能被迫棄賽的危機，甜點比賽勢必將掀起一場腥風血雨！
記者薛羽彤/綜合報導
蔡黃汝在劇中情路坎坷追愛不成，狠耍心機使出毀滅性報復手段，讓郭雪芙、范少勳兩人比賽資格遭眾人質疑。對於因一時情緒而爆料的做法，蔡黃汝表示並不認同，她覺得這樣子是很不聰明的行為，「如果是我的話我不會這麼做，因為這樣會間接傷害到我心愛的人。」看似把愛人擺在第一順位的蔡黃汝，實際上在愛情中屬於敢愛敢恨的類型，她笑說：「愛不到的話就算了，換個念頭想是這男生沒眼光，他比較沒有智慧。」
郭雪芙和范少勳在這次甜點比賽可說是吃盡苦頭，先是被蔡黃汝潑髒水，到比賽當天又因為郭雪芙太緊張，不小心揮落檯面上的水果刀，導致范少勳手掌不慎劃出一道傷口，幸好兩人把握剩餘時間，攜手合作展現訓練多時的好手藝，光榮奪下亞軍。
范少勳劇中計畫偷帶郭雪芙露營約會，卻臨時多加林孫煜豪、徐愷伶意外組成「偽Double Date」，范少勳事先支開林孫煜豪帶徐愷伶開車夜遊，替他和郭雪芙製造獨處機會，最後靠一隻大蜥蜴「神助攻」才有熱吻戲。范少勳回憶拍攝時沒想到劇組會來真的，還超大一隻，笑說：「本來以為吻戲會拍很久，結果大家反而花更多的時間在和蜥蜴培養默契和感情，蜥蜴直接變主角。」而郭雪芙對熱吻戲的記憶則是「因為露營車很小、移動空間被壓縮，這場熱吻戲我們試了蠻多次才有浪漫美好的畫面，算是很有趣的體驗！」