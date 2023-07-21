警方違法誘捕讓當餌少女慘遭性侵　時力籲整飭中壢分局

我是廣告 請繼續往下閱讀
王婉諭呼籲執法機關，對於個案絕對勿枉勿縱，追究責任。主管機關也應以有效務實的方式督導，避免違法偵查的事件一再發生。
時代力量發言人余佳蒨痛批，中壢分局近年違法執勤的劣跡連連，每每空口檢討卻一再出事，事件一次比一次更令人憤怒，上級督導單位應出來面對整飭，勿再放任害群之馬。
余佳蒨表示，13歲少女參與警方誘捕卻慘遭性侵，最大的錯誤在於中壢分局從頭到尾都是違法誘捕，不僅未依規定報請檢察官指揮，竟讓未成年者擔任誘餌，最後更在監控不力下，讓歹徒性侵得逞。更離譜的是，這起2020年就發生的事件，要等到被起訴書揭露而引發民意怒火後，中壢分局才打算要開始「了解過程，釐清責任」，敷衍態度令人髪指。
余佳蒨指出，這並非中壢分局近年來首次違法執勤，2021年因違法盤查而衍生的「大外割」事件，以及2023年報復性暴打「超商浩克」事件，加上2020的違法誘捕，顯見問題並非出在個別警員身上，而是中壢分局缺乏法治觀念，僅會督促基層追求績效讓長官升遷，從未落實他們口中的檢討。
余佳蒨強調，警察執勤是為了保護人民，而非追求讓長官仕途順遂的績效。這次的事件是百分之百的違法執勤，如果中壢分局已失去檢討能力，除了應咎責分局長、所長、偵查隊長等長官，上級督導單位也應出面說明，如何整飭分局亂象，強化法治教育和落實偵查程序，別再讓憾事發生。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110