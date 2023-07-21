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BLACKPINK星巴克聯名公開！BP粉杯、草莓巧克力星冰樂　18款快搶

▲星巴克推出BLACKPINK + STARBUCKS系列聯名商品，共有18品項，7月25日開賣。（圖／品牌業者提供）
▲星巴克推出BLACKPINK + STARBUCKS系列聯名商品，共有18品項，7月25日開賣。（圖／品牌業者提供）

記者徐銘穗/綜合報導

星巴克與大勢韓團BLACKPINK合推聯名新品，包括以BLACKPINK為靈感結合星巴克最具標誌性的飲品星冰樂，及總計包括各式材質咖啡隨行杯或是生活用品等18款商品於7月25日全門市及線上門市上市，其中有6款商品顧客亦可先行登錄成為星禮程會員於7月24日搶先購買。

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這也是首次星巴克與BLACKPINK合作推出「BLACKPINK草莓巧克力風味星冰樂」，發想自BLACKPINK的Born Pink專輯，這款飲品以燕麥奶為基底，結合了草莓風味糖漿與深濃摩卡醬、巧克力碎粒，最後擠上粉色的草莓風味鮮奶油及點綴BLACKPINK心型巧克力風味裝飾，粉與黑的時髦色調，呼應BLACKPINK的標誌性配色。7月25日全門市推出，7月23日至24日更邀請顧客可登入星巴克APP，以行動預點功能搶先品嘗。

▲BLACKPINK Reusable cup是可重複使用杯款，外觀採BLACKPINK標誌性的粉色，搭配隨興的文字線條及黑色吸管，售價依飲品容量自280元起至320元。（圖／品牌業者提供）
▲BLACKPINK Reusable cup是可重複使用杯款，外觀採BLACKPINK標誌性的粉色，搭配隨興的文字線條及黑色吸管，售價依飲品容量自280元起至320元。（圖／品牌業者提供）
星巴克更推出「BLACKPINK限定版星冰樂套組」，包含BLACKPINK草莓巧克力風味星冰樂(飲品可更換容量)乙杯，及BLACKPINK Reusable cup可重複使用杯款大杯容量一個，外觀採BLACKPINK標誌性的粉色，搭配隨興的文字線條及黑色吸管，售價依飲品容量自280元起至320元。

7月24日起於門市凡購買BLACKPINK限定版大杯(含)以上星冰樂套組或單筆消費滿300元，還可獲僅在地市場顧客才有的BLACKPINK貼紙組一張，數量依門市現場為主，不累贈，贈完為止。

▲BLACKPINK 草莓巧克力風味星冰樂。（圖／品牌業者提供）
▲BLACKPINK 草莓巧克力風味星冰樂。（圖／品牌業者提供）
星巴克與LINE Pay聯手打造社群專屬送禮平台的「LINE Pay星巴克星意禮」，本次也響應推出【一週限定】BLACKPINK草莓巧克力風味星冰樂四杯組，四大杯應援價600元 (原價720元)，於7月25日上午10點起在「LINE Pay星巴克星意禮」平台上一週限期銷售。

不僅如此，星巴克也推出在地限定款「草莓可可千層薄餅」，將層層細緻豐厚滋味的巧克力薄餅，每層佐上香甜的草莓慕斯，中間更夾入含草莓果肉的草莓醬增添口感，並於上下層加入巧克力甘納許，草莓香氣四溢加上濃郁的巧克力滋味，黑中帶粉的外觀更呼應了BLACKPINK標誌性的色調，絕對是不能錯過的甜點。

▲草莓可可千層薄餅$180。（圖／品牌業者提供）
▲草莓可可千層薄餅$180。（圖／品牌業者提供）
在BLACKPINK + STARBUCKS聯名商品部分，這次有馬克杯、TOGO冷水杯、不鏽鋼杯等11款飲用器具，全系列皆選用黑色與粉色為主色調，或是搭配以隨性的塗鴉線條帶來別具樂趣與充滿活力的風格；或是搭配立體紋路設計，閃耀動人的時尚魅力。

除飲用器具外，本次BLACKPINK + STARBUCKS聯名商品還推出提袋、護照套、圍裙、瑜珈墊(線上門市限定)等7款生活用品，同樣以粉色與黑色對比色調，搭配時髦的塗鴉，帶來獨特的俏皮氛圍和活力，同步皆於7月25日全門市及線上門市推出。

🔴「BLACKPINK + STARBUCKS」搶購攻略：

1.BLACKPINK限定版星冰樂套組：含BLACKPINK Reusable cup 乙個+大杯BLACKPINK草莓巧克力風味星冰樂(飲料可更換容量)乙杯，組合價$300。

會員搶先購買日期：2023/7/24，結帳時務必以星禮程會員支付方式結帳。
一般顧客購買日期：2023/7/25~。
注意！7/24~7/25單筆交易最高限購二組，並限當場一次領取。

2.BLACKPINK限量貼紙組：7/24起於門市凡購買BLACKPINK限定版大杯(含)以上星冰樂套組或單筆消費滿$300，即可獲得BLACKPINK貼紙一張。
注意！數量依門市現場為主，不累贈，贈完為止。

3.LINE Pay星巴克星意禮：7/25上午10點起於星意禮平台銷售【一週限定】BLACKPINK草莓巧克力風味星冰樂四杯組，四大杯應援價600元 (原價$720)。

▲超商週末優惠開跑，全家今起至23日前，門市有霜淇淋、冰鮮橙氣泡青茶、美式咖啡買1送1優惠。（圖／全家提供）
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此外，超商週末優惠開跑，全家今起至23日前，門市有霜淇淋、冰鮮橙氣泡青茶、美式咖啡買1送1優惠，並且即起至24日前，到全家門市取貨，可領取9元霜淇淋兌換卷；7-11APP推出咖啡買5送2優惠組合，有大杯卡布奇諾、美式、拿鐵、咖啡珍珠歐蕾、精品水果冰磚美式、優格好多／珍珠椰果，搭配自帶杯折扣5元，平均單杯美式只要28元、拿鐵35元開喝。

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