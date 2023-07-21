「陳紫渝爸爸非常生氣！」 莊銘淵再道歉：沒有退選問題
民進黨新北市立委參選人莊銘淵日前因暗指永和區永福里長陳紫渝戀愛新聞是博取聲量，引發黨內反彈，黨中央也發出聲明要求莊道歉。莊銘淵今（21）日上午再度出面鞠躬致歉，並透露陳紫渝爸爸非常生氣，而打給陳紫渝道歉，她也公事為由不回應。
記者陳佩君／台北報導
莊銘淵臉書發文引發批評，他事後先在臉書致歉，「作為民進黨黨員及黨徵召的立委參選人，本應更堅守黨的價值，一起為性別平等的社會繼續努力」，並在今天上午二度召開記者會向外界鞠躬道歉。
莊銘淵說，對於外界的批評他虛心檢討、受教，這次的風波讓他了解參選人應謹言慎行、考慮後再發言，相信這個壓力也是他成長養分，大家的鼓勵、批評、鞭策，也一定會打贏這場選戰。
莊銘淵透露，他曾在里長群組道歉，但同樣擔任永和某里長的陳紫渝父親在群組中非常生氣，會積極聯絡、向陳家道歉。
針對有聲音要求莊銘淵退選一事，莊表示，他沒有退選問題，黨徵召就有其選戰布局，黨中央若有其它想法、決定，應該會通知他。
至於民進黨今天安排立委參選人與總統參選人一起拍攝定裝照，莊銘淵拍攝安排被延期；莊銘淵回應，尊重黨中央安排，拍照將暫緩、改期至8月3日。