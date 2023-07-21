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癌症蟬聯國人十大死因之首，針對遠端轉移癌症，目前仍無有效治療方法，即便使用化療藥物、標靶治療甚至最新的免疫檢查點抑制劑，仍會面臨腫瘤仍難以控制，整體預後不佳，治療本身也可能引發許多副作用，造成患者嚴重不適等問題。
而「放射線治療」是未來癌症治療的主要方向，許多病友仍搞不懂其治療原理？林口長庚醫院放射腫瘤科謝承恩醫師解釋：「利用具有穿透力的高能量光束或粒子束來殺死癌細胞，抑制腫瘤生長，接近一半的癌症患者在其治療過程中會接受某些形式的放射線療法。」
癌細胞也能用「免疫逃脫機制」躲避攻擊
過去的研究顯示，放射治療可破壞腫瘤並誘發身體免疫系統活化，以清除遠端未受照射的腫瘤病灶。然而癌細胞同樣可運用「免疫逃脫機制」躲避免疫系統攻擊，以比喻來講癌細胞就像是超級大壞蛋，能阻礙警察接收無線電，還可以反過來將警察銬上手銬。
導致放射治療的全身性療效實際並不理想，導致有小於 5% 的患者會有全身性的抗癌效用，因此各國將更多精神投入癌症免疫治療研究。如今謝承恩醫師與美國安德森癌症中心合作，利用多種細胞實驗及動物模型發現腫瘤細胞在放射線照射後，會大量表現巨噬作用免疫檢查點 CD47 及 PD-L1 「別吃我」訊號，來逃脫巨噬作用攻擊。
阻斷免疫檢查點增強免疫細胞吞噬腫瘤能力
謝承恩說：「 CD4 7及 PD-L1 是人體正常細胞用來抑制免疫系統吞噬作用的重要信號，研究發現放射線照射後，癌細胞可利用大量表現 CD47 及 PD-L1 來躲避免疫細胞吞噬攻擊，導致產生治療抗性，若放射線照射同時阻斷 CD47及PD-L1，可大幅增強免疫細胞吞噬腫瘤能力，讓免疫細胞得以辨識並清除遠端殘餘的腫瘤，達到全身性的療效。」
謝承恩醫師表示，此研究證實巨噬作用免疫檢查點 CD47 在放療反應不佳的癌症患者會增強表現高達四倍，具臨床顯著意義。而動物實驗發現，若放療合併巨噬作用免疫檢查點阻斷，高達半數的腫瘤可完全被免疫系統殲滅且不再復發，成果發表於免疫學界頂尖國際期刊《科學免疫「Science Immunology」》。
重要的是目前巨噬作用免疫檢查點 CD47 抑制劑已進入人體臨床試驗階段，謝承恩表示：「延續此研究，最快未來 2 到 3 年長庚醫院與美國安德森癌症中心將展開新的臨床試驗，評估放射治療合併 CD47 及 PD-L1 抑制劑在晚期癌症的療效，將聚焦在國人常見的肝癌、大腸癌及頭頸癌，期待未來能嘉惠更多晚期癌症患者。」
文、王芊淩／圖、巫俊郡
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 癌症治療新進展！激活免疫細胞吞噬腫瘤 有望消滅三類棘手癌症