高雄首創客語沉浸式非營利幼兒園　陳其邁支持客語傳承

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隨後，陳其邁進入幼兒園了解整體空間配置及環境，並與小朋友一同學習「面帕粄」客語歌謠，一邊拍手、一邊唸謠，體驗沉浸式客語教學的魔力。
高市府為配合行政院提升公共化教保服務供應政策，並延續客語傳承目標，高市府向中央客委會積極爭取「客語沉浸非營利幼兒園空間營造暨環境改善設施計畫」，獲中央補助1,650萬，這也是六都都會區裡首座客語沉浸式幼兒園。
高市府客委會表示，為挽救客語流失危機，市府自102年起參考紐西蘭毛利語復甦策略，在客家重點發展區幼兒園推行「客語沉浸式教學」，讓幼兒自然學會客語，111學年度共有3所國中、10所國小及5所幼兒園加入推動，成效良好。
此外，陳其邁上午亦陪同蔡英文總統至國家運動訓練中心，由總統為我國征戰成都世界大學運動會代表團進行授旗、致贈加菜金，並表示政府作為選手最堅實的後盾，勉勵代表團全力拚搏無後顧之憂，於賽事間突破自我、爭取佳績，並預祝旗開得勝。
體育署表示，這屆世大運將在7月28日開幕，我國共計派出210名選手參加田徑，游泳、競技體操、韻律體操、羽球、桌球、網球、柔道、擊劍、射箭、跆拳道、籃球、排球、射擊、划船及武術等16種運動競賽，各代表隊將自7月23日起陸續出發，我國代表隊賽程於7月27日展開，由射箭隊率先登場。