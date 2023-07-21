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高雄首創客語沉浸式非營利幼兒園　陳其邁支持客語傳承

▲今天「火焰蟲非營利幼兒園」的開園活動計有市長陳其邁、客委會副主委范佐銘等多位在地民意代表共同持希望之槌，敲破彩蛋，共同見證全國第一座客語非營利幼兒園。(圖／高市府提供)
▲今天「火焰蟲非營利幼兒園」的開園活動計有市長陳其邁、客委會副主委范佐銘等多位在地民意代表共同持希望之槌，敲破彩蛋，共同見證全國第一座客語非營利幼兒園。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

全國首創客語沉浸式非營利幼兒園「火焰蟲非營利幼兒園」今(21)日於新客家文化園區雨豆廣場誕生，高雄市長陳其邁強調，全國首創的客語沉浸式非營利幼兒園，是高雄都會區客語文化傳承的重要里程碑，小朋友同時學習客、華雙語，讓學童多一種語言能力。

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▲為挽救客語流失危機，市府自102年起參考紐西蘭毛利語復甦策略，在客家重點發展區幼兒園推行「客語沉浸式教學」，讓幼兒自然學會客語。(圖／高市府提供)
▲為挽救客語流失危機，市府自102年起參考紐西蘭毛利語復甦策略，在客家重點發展區幼兒園推行「客語沉浸式教學」，讓幼兒自然學會客語。(圖／高市府提供)
今天「火焰蟲非營利幼兒園」的開園活動計有市長陳其邁、客委會副主委范佐銘、立委李昆澤、邱議瑩、議長康裕成及多位在地議員一同參與幼兒園誕生儀式，以代表祝福的希望之槌，敲破彩蛋誕生火焰蟲寶寶，共同見證高雄孕育出全國第一座在都會中的客語非營利幼兒園，展現對客語文化傳承的重視和支持。

隨後，陳其邁進入幼兒園了解整體空間配置及環境，並與小朋友一同學習「面帕粄」客語歌謠，一邊拍手、一邊唸謠，體驗沉浸式客語教學的魔力。

高市府為配合行政院提升公共化教保服務供應政策，並延續客語傳承目標，高市府向中央客委會積極爭取「客語沉浸非營利幼兒園空間營造暨環境改善設施計畫」，獲中央補助1,650萬，這也是六都都會區裡首座客語沉浸式幼兒園。

高市府客委會表示，為挽救客語流失危機，市府自102年起參考紐西蘭毛利語復甦策略，在客家重點發展區幼兒園推行「客語沉浸式教學」，讓幼兒自然學會客語，111學年度共有3所國中、10所國小及5所幼兒園加入推動，成效良好。

此外，陳其邁上午亦陪同蔡英文總統至國家運動訓練中心，由總統為我國征戰成都世界大學運動會代表團進行授旗、致贈加菜金，並表示政府作為選手最堅實的後盾，勉勵代表團全力拚搏無後顧之憂，於賽事間突破自我、爭取佳績，並預祝旗開得勝。

體育署表示，這屆世大運將在7月28日開幕，我國共計派出210名選手參加田徑，游泳、競技體操、韻律體操、羽球、桌球、網球、柔道、擊劍、射箭、跆拳道、籃球、排球、射擊、划船及武術等16種運動競賽，各代表隊將自7月23日起陸續出發，我國代表隊賽程於7月27日展開，由射箭隊率先登場。

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