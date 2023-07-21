迎接大暑！7-11特大美式、全家霜淇淋買1送1 拿鐵買5送2可寄杯
大暑即將到來！7-11推出消費者最愛的咖啡優惠，門市自23日至7月25 日止前，特大美式買1送1、特大拿鐵買2送1；APP指定咖啡、飲品買5送2可寄杯，搭配自帶杯折扣5元，平均單杯美式只要28元、拿鐵35元開喝。全家則是即起至23日前，門市有霜淇淋、冰鮮橙氣泡青茶、美式咖啡買1送1優惠。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11抗大暑高溫，自7月23日至7月25日，特大美式買1送1、特大拿鐵買2送1；APP行動隨時取即日起至7月25日止，指定咖啡、飲品買5送2，同時在APP上使用轉贈分享功能，還可獲得大杯卡布奇諾買1送1專屬連結賣場，行動隨時取同品項、同規格及同價位可冰熱互換。
📍大杯美式買5送2，售價225元，現省90元
📍大杯拿鐵買5送2，售價275元，現省110元
📍大杯卡布奇諾買5送2，售價275元，現省110元
📍大杯咖啡珍珠歐蕾買5送2，售價375元，現省110元
📍優格好多／珍珠椰果買5送2，售價300元，現省120元
📍精品小農水果冰磚買5送2，售價600元，現省240元
全家21日起至23日限定，凡使用全盈+PAY支付，可享霜淇淋買1送1。7月19日至23日到「全家」門市完成包裹取件，即可獲得9元霜淇淋優惠券，單筆最多贈5張，若是超過5件包裹建議分開領取，優惠券兌換期限可至7月30日止，喜歡吃冰的別忘趁現在囤一波，優惠券兌換期限可至7月30日止。
週末康康五活動，全家21日起至23日止，現煮飲品也有特大杯美式咖啡、冰鮮橙氣泡青茶買1送1；冷藏飲料有FMC四季春青茶、PowerBOMB爆能能量飲料買1送1，不限支付方式即可享優惠價。