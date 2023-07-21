獨創免插管全身麻醉！靈感來自「救命神器」　已有２千多名手術患者受益

我是廣告 請繼續往下閱讀
手術全身麻醉 術後副作用多一般手術全身麻醉以插管全身麻醉居多，先從病患嘴巴插入一條導管，再將麻醉氣體及氧氣送進肺部，病人同時維持麻醉又能得到氧氣的供應，手術完成拔除導管後，有部分病人會有喉嚨腫痛、牙齒及口腔組織受損、噁心、嘔吐等現象。
陳昭良主任表示，當初新冠肺炎造成很多重症病人，被譽為「救命神器」的高流量濕化氧氣經鼻導管系統幫助病人給氧呼吸，他將此呼吸儀器運用在麻醉領域，是有一段故事，三年前他協助無痛腸胃鏡檢查做靜脈全身麻醉，在胃鏡做到一半時，受檢者突然呼吸有問題，立刻暫停檢查同時用面罩及甦醒球幫助病患呼吸，他突然想到如果能善用「救命神器」，一定對病人呼吸有很大的幫助，同時減少對檢查的干擾。
救命神器結合和靜脈麻醉藥劑 創造免插管全麻新技術於是透過麻醉科麻醉醫師和護理師的研討和教育訓練，巧妙將「救命神器」和靜脈麻醉藥劑結合，由鼻子輸入氧氣，再由靜脈打進麻醉藥劑，給氧與給麻醉藥物分流，兩者的劑量都要經過精密計算，創造出不用插管的全身麻醉的新技術。陳昭良主任說，這是一項麻醉觀念的改變，兩年半來已有2150位手術病人接受這項全身麻醉的新技術。
免插管全身麻醉應用科別廣 但非所有手術都適合陳昭良主任強調，免插管全身麻醉無法取代所有的插管全身麻醉，目前做得最多的病人，有骨科人工膝關節置換、乳房外科、整形外科、子宮腔鏡手術等病人，對頭頸部手術、胸腔及腹腔手術的病人仍建議維持一般的插管全身麻醉手術，以免影響手術的進行。
不過，陳昭良主任提醒，不是所有的手術都適合用免插管的全身麻醉，如果想要使用這種全新的麻醉方式，麻醉前評估時請先和您的麻醉專科醫師討論。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58556
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw