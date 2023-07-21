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獨創免插管全身麻醉！靈感來自「救命神器」　已有２千多名手術患者受益

獨創免插管全身麻醉！靈感來自「救命神器」　已有２千多名手術患者受益
獨創免插管全身麻醉！靈感來自「救命神器」　已有２千多名手術患者受益

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】手術時插管全身麻醉，長久以來已是標準做法，但插管過程常造成病患喉嚨不適或口腔組織受損，澄清醫院中港院區麻醉科主任陳昭良獨創不用插管的全身麻醉，將新冠肺炎的「救命神器」創新運用，兩年半來已有二千多位手術患者受益，免於全身麻醉時插管的痛苦和後遺症。這項創新的麻醉技術，在2022年台灣持續改善競賽(TCIA)獲得銀塔獎。

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手術全身麻醉　術後副作用多

一般手術全身麻醉以插管全身麻醉居多，先從病患嘴巴插入一條導管，再將麻醉氣體及氧氣送進肺部，病人同時維持麻醉又能得到氧氣的供應，手術完成拔除導管後，有部分病人會有喉嚨腫痛、牙齒及口腔組織受損、噁心、嘔吐等現象。

陳昭良主任表示，當初新冠肺炎造成很多重症病人，被譽為「救命神器」的高流量濕化氧氣經鼻導管系統幫助病人給氧呼吸，他將此呼吸儀器運用在麻醉領域，是有一段故事，三年前他協助無痛腸胃鏡檢查做靜脈全身麻醉，在胃鏡做到一半時，受檢者突然呼吸有問題，立刻暫停檢查同時用面罩及甦醒球幫助病患呼吸，他突然想到如果能善用「救命神器」，一定對病人呼吸有很大的幫助，同時減少對檢查的干擾。

救命神器結合和靜脈麻醉藥劑　創造免插管全麻新技術

於是透過麻醉科麻醉醫師和護理師的研討和教育訓練，巧妙將「救命神器」和靜脈麻醉藥劑結合，由鼻子輸入氧氣，再由靜脈打進麻醉藥劑，給氧與給麻醉藥物分流，兩者的劑量都要經過精密計算，創造出不用插管的全身麻醉的新技術。陳昭良主任說，這是一項麻醉觀念的改變，兩年半來已有2150位手術病人接受這項全身麻醉的新技術。

免插管全身麻醉應用科別廣　但非所有手術都適合

陳昭良主任強調，免插管全身麻醉無法取代所有的插管全身麻醉，目前做得最多的病人，有骨科人工膝關節置換、乳房外科、整形外科、子宮腔鏡手術等病人，對頭頸部手術、胸腔及腹腔手術的病人仍建議維持一般的插管全身麻醉手術，以免影響手術的進行。

不過，陳昭良主任提醒，不是所有的手術都適合用免插管的全身麻醉，如果想要使用這種全新的麻醉方式，麻醉前評估時請先和您的麻醉專科醫師討論。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58556

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