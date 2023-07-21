蘿莉塔挺7月孕肚登記結婚！LaLa直擊幸福時刻 傲人上圍成焦點
女星蘿莉塔懷孕7個多月，終於登記結婚了！她和交往4年的演員老公戴偉智，今年元旦宣布求婚成功，沒隔多久就雙喜臨門，開心透露肚子裡懷了女寶寶，不過戴偉智據傳是香港銀行家的富三代，家庭財產富裕，因此要求她簽署婚前協議書，避免未來離婚爭產，兩人針對細節談不攏，婚期遲遲未訂妥，如今蘿莉塔的好友LaLa蘇心甯在臉書曝光陪嫁的合影，證實蘿莉塔夫婦昨（20）日已經前往戶政事務所登記結婚。
記者江芷稜/綜合報導
蘿莉塔工作滿檔，前陣子挺著孕肚出席《全明星辯論會》首映記者會，她透露與戴偉智因「婚前協議」卡關，想加註「如果外遇就要賠償對方300萬」的自保條款，未婚夫竟想砍價少100萬，讓她相當不悅，認為老公尚未結婚就有可能出軌的念頭，不過經溝通協議後，應會在9月生產前完成結婚登記。蘿莉塔在社群平台秀出多款孕婦寫真照，被外界誇讚表情柔和充滿母愛，讓她忍不住自嘲說：「大家都說我的長相變得很善良，以前是有多邪惡？」
Lala蘇心甯今在臉書曬出蘿莉塔穿白色洋裝和戴偉智登記結婚的美照，新人夫婦滿臉笑容，洋溢幸福氛圍，Lala則獻出首次當證婚人的經驗，帶著弟弟一同見證這個溫馨時刻，看著好姊妹幸福模樣，她感性寫道：「陪我經歷許多歡笑和淚水，最挺我最幫我的妳，我真的很愛妳哦，看著你們從朋友一路走到夫妻，我真的很替妳開心。」
蘿莉塔即將臨盆，Lala安慰她新手媽媽都會焦慮不安，「我只想和妳說，未來的日子都有我在，除了母奶的部分我真的沒辦法幫妳，其他的只要妳一句話，小莉塔的乾媽我絕對使命必達」，姐妹淘的溫馨發言，讓網友直呼太感人，只不過Lala身材傲人，穿著低胸背心極度吸睛，有網友笑說：「這張照片已經失焦了，感覺妳才是重點」。