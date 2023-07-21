越竹航空全新航線！台北直飛芽莊　越南水晶灣集團攜手航空業

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根據我國交通部觀光局的統計，越南已經成為台灣出國旅遊的前五大目的地之一，總體而言，越南旅遊對台灣人的吸引力可以歸納出下列幾項重點，距離近、氣候宜人、景觀天然、對越南飲食和文化接受度高，而且相對於其他亞洲國家，越南是一個成本較低的旅遊目的地，因此台灣人對越南的興趣和熱愛也逐步增加，同時帶動了整體越南旅遊市場的增長。
水晶灣集團表示，公司也跟隨著越南旅遊市場一起蓬勃發展，並且不遺餘力地擴大旅遊服務項目，全面推廣越南旅遊，水晶灣集團華事長阮德志誓言推動越南成為亞洲主要旅遊目的地之一，更將開發越南新興景點為已任，因此，水晶灣集團打造出全新的越南旅遊品牌「水晶三角」，聚焦在越南中南部，將慶和省、寧順省、林同省三省的重要景點和專屬體驗依不同特質，歸納出不同風格的水晶樣貌。
關於選擇慶和省、林同省和寧順省做為越南旅遊新目的地的原因，越南水晶灣集團董事長阮德志表示，因為這三省它們擁有豐富多彩的文化、自然景觀和特色美食，以及讓遊客體驗當地生活的獨特機會。此外，這些地區尚未被開發為旅遊熱點，遊客可以更加感受到越南的原始風情。
在交通方面，三個省都設有國際機場，慶和省的金蘭機場，林同省位於大叻的蓮姜機場，以及寧順的城山機場也將在未來2年升級為商業機場。因此，公司也看到了水晶三角，通過攜手航空公司夥伴，與世界無限接軌的契機。慶和省位於越南的中南部，是越南最大的省份之一。這裡有著壯麗的山脈和瀑布，以及大片的茶園和咖啡園。遊客可以到這裡探索當地的自然美景，並品嚐當地的咖啡和茶。林同省位於慶和省的西部，這裡的風景以山脈和峽谷為主，同時也有著許多古老的村莊和寺廟。遊客可以在這裡享受山水之美，並深入瞭解當地的文化。寧順省位於越南的中部，這裡有湛藍迷人的海灘和一些歷史悠久的古蹟。遊客在此享受陽光和沙灘的同時也可以深入了解越南的歷史和文化。
至於本次新產品和過往產品有什麼區別，越南水晶灣董事長阮德志說明，水晶灣的使命就是服務遊客，讓遊客在旅程中享受最優質的人文體驗，來打破大眾對越南傳統觀光度假的旅遊印象，讓旅行越南不再是走馬看花，而是一種文化與人文的深層接觸。這次帶來的最新旅遊品牌「水晶三角」，就是將重要景點和專屬體驗依不同特質，打造出不同風格的套裝行程。例如文化探索與風俗體驗的完美結合，眾多景點包括芽莊大教堂、占婆塔、五指岩、仙景灣、泥漿浴。透過歷史的時光沉澱、盡情呼吸清冽的高山空氣、私藏層層疊疊的法式浪漫建築，感受勃勃的生機的大叻之美，再深入熱帶雨林，體驗穿梭於森林中，零距離地擁抱自然⋯⋯等行程，讓遊客在六天五夜的旅程，就能看遍中南越豐富多彩的自然美景，體驗多元特殊的越南文化。
台灣水晶灣總經理潘品睿指出，水晶灣集團接下來會再開通高雄直航包機，方便台灣南部地區的旅客直接前往越南，節省了轉機的時間和不便，滿足他們對於舒適、便利旅遊的需求。未來，水晶灣更將致力於發掘更多消費的潛在需求，尤其在後疫情時代，消費者對出國旅遊有許多轉變和期待，如今消費者更關注旅行的衛生、安全、健康、自然和文化體驗，也希望擁有更靈活的旅遊行程安排，這些都是水晶灣未來努力的方向及目標。並且整合集團旗下資源，如遊艇、郵輪公司、度假酒店、餐飲事業、娛樂商城、購物中心、以及SPA水療、美容、醫療保健⋯等，打造出更多客製化的水晶三角之樂活行程，如潛水、自行車、高爾夫、露營體驗行、親近大自然的生態之旅、還有專為愛美女仕所規劃的SPA水療、美容醫療、等主題行程，並且全力推動台越雙方旅遊市場、促進台越區域合作和增加人民之間的往來流與人文連結，不僅提升台越旅遊巿場的質量，更可促進台越雙方經濟發展和文化交流。
所謂的「水晶三角」，是指將越南中南部慶和省、寧順省、林同省三省的重要景點和專屬體驗依不同特質，歸納出不同風格的水晶樣貌，創造出不同的旅遊套裝行程，慶和省芽莊即藍色夢境（藍水晶），林同省大叻即自然天堂（綠水晶）、寧順省美丁即原真淨地（白水晶）；引領您體驗越南瑰寶水晶三角的迷人風采。