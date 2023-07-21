全國首例國民法官判決　季婦殺家暴夫判7年2月

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該案發生在去年11月30日下午，63歲季姓婦人趁72歲范姓丈夫酒醉熟睡之際，持菜刀、木棒及水果刀殺夫，她犯後自首並供稱長期遭受家暴才犯案，今年3月被依殺人罪嫌起訴，是新北院第二件國民法官審理案件，也是全國第一件國民法官判決。
由於季婦在偵審期間坦承犯行，並主動打電話報案、符合自首減刑條件，全案爭點在於季婦是否因長期受丈夫家暴而行兇、符合「情堪憫恕」再減刑1次的資格。
新北檢派出4名公訴檢察官輪番論告，季婦僅律師葛彥麟獨力為她辯護。
檢方認為，季婦殺夫後自首，可減刑1次，但不適用《刑法》59條情堪憫恕規定，再次減刑，建議國民法官量處8年至12年，為「中間偏輕」刑度，檢方更憂心直指，若合議庭引用59條例外減刑，將成指標性判決，後續恐影響社會大眾處事模式。不過，季婦辯護律師主張，應依「自首、情堪憫恕」減刑2次。
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