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全國首例國民法官判決　季婦殺家暴夫判7年2月

▲全國第一件國民法官判決，新北市季姓婦人將家暴夫殺害，國民法官與職業法官判處7年2月（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲全國第一件國民法官判決，新北市季姓婦人將家暴夫殺害，國民法官與職業法官判處7年2月（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

記者潘千詩／台北報導

全國第一件國民法官判決，新北市季婦殺夫案，本週經國民法官與職業法官密集審理3天後，今（21）日判決季姓婦人有期徒刑7年2月。

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合議庭認為，季婦犯案時，知道自己在做違法的事，有責任能力，不符刑法19條無罪或減刑要件，但她犯後自首可減刑，雖遭受家暴「犯罪情狀顯可憫恕」，但沒有「認科以最低度刑仍嫌過重」情形，不符合59條減刑規定。

該案發生在去年11月30日下午，63歲季姓婦人趁72歲范姓丈夫酒醉熟睡之際，持菜刀、木棒及水果刀殺夫，她犯後自首並供稱長期遭受家暴才犯案，今年3月被依殺人罪嫌起訴，是新北院第二件國民法官審理案件，也是全國第一件國民法官判決。

由於季婦在偵審期間坦承犯行，並主動打電話報案、符合自首減刑條件，全案爭點在於季婦是否因長期受丈夫家暴而行兇、符合「情堪憫恕」再減刑1次的資格。

新北檢派出4名公訴檢察官輪番論告，季婦僅律師葛彥麟獨力為她辯護。

檢方認為，季婦殺夫後自首，可減刑1次，但不適用《刑法》59條情堪憫恕規定，再次減刑，建議國民法官量處8年至12年，為「中間偏輕」刑度，檢方更憂心直指，若合議庭引用59條例外減刑，將成指標性判決，後續恐影響社會大眾處事模式。不過，季婦辯護律師主張，應依「自首、情堪憫恕」減刑2次。

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