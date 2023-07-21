《鬼滅之刃 刀匠村篇》主唱milet新莊演唱會加場！門票29日開賣
日本創作女歌手milet因跟知名樂團MAN WITH A MISSION合唱《鬼滅之刃 刀匠村篇》片頭、片尾曲知名度攀升，她日前宣布將於11月29日晚間8點在Zepp New Taipei舉辦演唱會「Hey Taipei，I’m milet」，門票開賣即完售，今（21）日主辦單位「BIG ART大鴻藝術」宣布加場，票券於29日開賣。
記者陳雅蘭/綜合報導
milet於2018年出道，她僅花短短2年的時間就登上NHK「NHK紅白歌合戰」表演；今年與MAN WITH A MISSION合作演唱當紅動漫《鬼滅之刃 刀匠村篇》片頭曲〈羈絆的奇蹟（絆ノ奇跡）〉、片尾曲〈熱戀不已（コイコガレ）〉後迅速走紅；2組人馬6月更登上知名YouTube頻道《THE FIRST TAKE》表演〈羈絆的奇蹟〉，瀏覽次數累積至今高達1600萬，人氣非凡。
milet將於11月29日來台舉行首次的海外個人演唱會「Hey Taipei, I'm milet」，演出門票開賣即完售，她為了台灣歌迷決定加場，並透過主辦單位表示：「真的非常感謝大家的愛護與支持！」。「Hey Taipei, I'm milet」將於11月30日晚間8點加唱，票價分為1F站席2800元、2F座席A區3200元、2F座席B區3000元、2F站席2800元、1F身障票1400元，票券全採實名制，7月29日中午12點在Ticket Plus遠大售票網站系統啟售。