甄子丹結婚20周年！義大利補辦「奢華世紀婚禮」 愛妻宣言甜蜜炸
大陸男星甄子丹和小17歲老婆汪詩詩於2003年結婚，兩人在今年迎來結婚20周年，也決定補辦世紀婚禮，只見小倆口在遊艇及莊園中留下甜蜜合影，還邀來親朋好友遠赴義大利科莫湖舉辦戶外婚禮，甄子丹昨（20）日在微博分享婚禮照片，並標記汪詩詩甜喊：「辛苦老婆未來繼續『管管』我。」
記者賴禹妡/綜合報導
甄子丹和汪詩詩迎來結婚20周年，夫妻倆決定在義大利科莫湖補辦戶外婚禮，甄子丹昨日在微博上發布婚禮照片，並發文浪漫告白：「時間總是在不知不覺間飛過，與親愛的老婆汪詩詩竟已攜手走過20年的時光。感謝有愛、善良溫柔的妳陪我一路走過來，一直是我最堅強的後盾。」
甄子丹甜蜜透露，他忙於工作時，老婆會幫忙統籌好公司的一切，當他閒下來時，老婆會帶著他到處和朋友聚會散心，「今年是我們結婚20周年，在妳喜歡的科莫湖補辦我們的婚禮，並邀請到各位親友到場見證、慶祝與相聚」，他也相當感謝所有好友、網友的祝福，最後向老婆喊話：「辛苦老婆未來繼續『管管』我。」
從甄子丹曬出的照片中可見，甄子丹在婚禮現場穿著全白西裝，汪詩詩則是穿著白紗禮服，搭配超長裙擺更顯新娘氣勢，現場賓客撐著特製雨傘，空拍場面相當壯觀。而另一組寫真照片，為甄子丹、汪詩詩及一對兒女的全家福照，一家人顏值都超高，替甄子丹及汪詩詩的結婚20周年留下最美的紀念。