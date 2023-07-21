沒吃藥「收縮壓略高」服藥後卻「舒張壓太低」還需要吃藥嗎？「收縮壓」增加風險高3倍！醫：依據收縮壓數值決定是否吃藥

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在開始說明前，洪暐傑先強調收縮壓與舒張壓兩者都重要，但是阿北的情況是兩個有點衝突，這時候到底是要依據收縮壓有偏高需要藥物，還是要依據舒張壓有略低不要吃藥呢？
收縮壓與舒張壓的意義
洪暐傑解釋，心臟會收縮把血液從動脈打出去，接著擴張開把血從靜脈吸回來，就像是幫浦一樣，吸血回心臟，打血出心臟，在收縮打血出心臟時的血壓被稱為「收縮壓」，而另外在心臟擴張把血吸回來時的血壓是「舒張壓」。
收縮壓140mmHg以上或舒張壓90mmHg以上是定義為高血壓的階段，近年來有一些醫學會的指引建議收縮壓130mmHg以上或舒張壓80mmHg以上就算是高血壓。
他進一步說明，收縮壓偏高會和血管阻力大有關，像是血管動脈硬化、心臟瓣膜疾病、肥胖、糖尿病、甲狀腺亢進等；舒張壓偏高會跟整體血管內的水份量會有關，相關疾病像是吃太鹹（高鈉飲食）、肥胖、喝太多酒、活動量不足、焦慮等。
收縮壓和舒張壓哪一個比較重要
在進行比較之前，洪暐傑再三強調，收縮壓舒張壓兩者都重要，其中任何一項偏高對於心血管疾病和中風這些疾病都會有高度相關。
那麼在「兩項都重要」的前提下，哪一項更重要一些呢？答案是，「收縮壓更重要一些」。
根據2019年醫學權威雜誌「新英格蘭醫學期刊(the New England Journal of Medicine, NEJM)」所發表的一篇收縮壓與舒張壓對疾病影響的研究顯示，該研究分析了130萬成人的資料，評估8年期間心肌梗塞、缺血性中風、出血性中風的發生情況，而血壓的數值依據。研究結果發現：
收縮壓影響：收縮壓約在160mmHg時，心肌梗塞、缺血性中風、出血性中風於八年內，整體發生的機率增加了4.8%；若是收縮壓約在136mmHg時，發生的機率增加1.9%；跟所有人相比，如果比平均每高一個標準差，就會增加18%。
舒張壓影響：舒張壓約在96mmHg時，心肌梗塞、缺血性中風、出血性中風於八年內，整體發生的機率增加了3.6%；若是舒張壓約在81mmHg時(，發生的機率增加1.9%；跟所有人相比，如果比平均每高一個標準差，就會增加6%。
收縮壓增加的風險更多：收縮壓和舒張壓相比，平均每高一個標準差，收縮壓的風險增加18%，舒張壓則增加6%；收縮壓的影響是舒張壓的3倍。
補充：標準差大家可以想像，就是大家一起來排名，如果是零個標準差是代表剛好是中間50名，比平均多一個標準差大概是100人中排名16名，多兩個標準差是2到3名左右，血壓數值排名越前面表示血壓數值越高，這時候疾病的風險也就越高。
重點結論
收縮壓、舒張壓兩個都重要，如果兩個比較，收縮壓要比舒張壓更重要，因為對心肌梗塞、缺血性中風、出血性中風等疾病的發生具有更大影響。
本文經 洪暐傑醫師 臉書粉專《洪暐傑醫師的愛講空間》授權報導
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