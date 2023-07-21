「支持台獨」、「台灣總統走入白宮」　賴清德兩岸論述屢引發爭議

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2020年1月1日，賴清德在彰化為立委候選人陳秀寶助選時強調，未來國會需要「抗中保台」的立委，呼籲維護台灣主權。
2023年4月12日，身兼民進黨主席的賴清德通過民進黨提名參選2024總統大選後，賴清德強調「台灣沒有統獨問題」，民主才是最大共識。
2023年4月23日，賴清德參加台灣制憲基金會董事長辜寬敏告別紀念會時表示，「台海夠寬，可容納台灣與中國生存」。2023年5月7日，賴清德拋出「反共不反中」，以取代過去「抗中保台」的兩岸論述。民進黨則表示，賴清德的兩岸立場始終一致，就是「守護台灣」，促進台灣的「民主、和平、繁榮」。
2023年5月8日，賴清德出席亞太青年協會與台大政治系學會合辦的「二○二四校園總統馬拉松」，談到兩岸主張強調「我們是和平主義者。」2023年5月30日，賴清德赴金門廟宇參香時指出，和平無價，他一定盡力維持兩岸和平穩定現狀，
2023年7月4日，賴清德投書《華盛頓郵報》提出「4大支柱」致力維護兩岸和平，包括強化台灣威懾能力、建構經濟安全，與全球民主國家建立夥伴關係，並務實一致地支持兩岸現狀。
2023年7月5日，賴清德在民進黨全代會喊出「維持兩岸現狀」，並強調兩岸若在對等尊嚴前提下，只要對兩岸人民福祉有幫助，他願意跟中國交流。
2023年7月10日，賴清德指出，2024總統大選是「中南海」和「白宮」的選擇，當台灣總統可以走入白宮，所追求的政治目標就已經達成。《金融時報》網站在19日報導指出，美國官員已要求台灣釐清賴清德「走入白宮」的說法，報導並解讀，這凸顯出白宮對於賴清德當選後處理兩岸關係的疑慮。