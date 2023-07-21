純網銀拚獲利！異業結盟擴大生態圈　學者點出轉盈關鍵及發展優勢

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不過，金管會近期也逐步鬆綁法規，讓純網銀開辦更多業務，國內3家純網銀也積極尋找出路，也藉由異業結盟擴展生態圈及客源，像是與線上基金交易平台推出一鍵開戶，還有與證券業合作推出證券交割戶，甚至攜手傳統銀行發行聯名信用卡等。
以最早成立的樂天銀行來說，今年就與台灣最大線上基金交易平台基富通攜手合作，推出「一鍵開戶」服務，尤其日本觀光旅遊與跨境金融服務，對前往日本旅遊的銀行客戶，除結合樂天生態圈提供帶著金融卡就可在日本ATM提領日幣的服務，更與街口支付業者合作提供客戶跨境金融服務，超過1萬間日本店家，直接使用街口支付APP連結樂天國際銀行帳戶扣款消費。
將來銀行NEXT Bank自開業以來，也不斷推出金融創新方案，例如透過首創Ｎ倍券，讓活儲可以切合存戶的時程表規劃，再放大利息金額；帳號自由選更是台灣金融史上第一次讓存戶可以自行決定銀行帳號；將來銀行亦是首家與票交所合作ACH代扣繳、首家試辦法人戶、首家推出網路投保及線上房貸的純網銀，近期更瞄準網投民眾痛點，與泰安產險合作推出「輸入車號即自動帶出完整車籍資料」創新網路投保服務。
將來銀行總經理許柏林指出，隨著更多元的產品線展開，客戶得以享有更多便利與高CP值的金融服務，以落實普惠金融的使命。良性循環下小鯰魚將能對整體產業發揮更多正面影響力，並讓更多客戶享受到前所未有的自主與優惠。
LINE Bank也在開業2周年，推出「快金融平台」，整合具有豐富資源與用戶群體的LINE生態圈，開放多強夥伴加入，透過提供開放式一站購足的選擇，讓用戶可以自由選擇自己所需要的服務，減少用戶辦理金融服務的時間成本，讓傳統印象中繁瑣的金融服務變得更簡單。LINE Bank董事長黃仁埈就直言，過去，金融服務申辦相當繁瑣並且需要等待，現在全球MZ世代正在驅動變革，金融將朝向簡單快速的方向發展，LINE Bank快金融平台策略的提出，揭示正更加努力地拓展自己的生態系，提供豐富、便利的金融服務，申辦和體驗金融服務將更加省心、省力。
LINE Bank總經理黃以孟也提到，「快金融平台」的推出，意味著LINE Bank不僅僅是一間銀行，更是通往金融服務的超快捷徑，透過提供各式金融產品與服務，整合各類金融資訊，讓用戶快速隨點、隨看、隨取所需的金融服務。而目前快金融平台上除已提供轉帳、帳戶綁定、快點卡綁定、股票交割帳戶、即時給點、分期信貸、循環信貸、聯名信用卡、網路投保等多項服務，未來將推出財富管理相關產品，例如多元理財、外匯服務等，後續也將與AFTEE先享後付、計程車叫車服務LINE TAXI 進行串接合作，擴大生活服務範圍。
對於國內3家純網銀的發展，政大法學院副教授暨科技變革與金融創新研究中心主任臧正運接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，異業結盟是國際趨勢，台灣的純網銀與國際上很多純網銀有很大不同，很多國家的數位銀行不是全執照，台灣是少數純網銀的執照與商業銀行一樣，傳統銀行能做的事情，純網銀也都能做，只是所有業務都經由網路、行動裝置進行，不能設立實體分行。
因此，臧正運說，若從這角度來看，網純銀能做的事變多了，自然獲利空間變大發展樣貌就會變多元，如果後續能做的事，開放步調及力道沒有持續前進，能做的事就會比較有限。他覺得只找到大家可接受的監管流程，相信主管機關就會一直往前開放，而這開放過程就會讓純網銀可做的事越來越多。
雖然現在主管機關態度較審慎，像是對企業金融業務的開放等，但同時也是LINE Bank獨立董事的臧正運認為，隨著這些流程越來越熟悉，風險掌控越來越好，主管機關勢必會走向開放的路，一定會持續有節奏、有秩序的開放，因此，他滿看好台灣純網銀發展，只要掌握這些風險的發生點，知道怎麼管理，就可勇敢的開放，畢竟人類生活模式已在改變，這趨勢是沒辦法改變的。