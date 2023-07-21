王思佳神還原真人芭比！辣穿粉紅色漆皮衣 老公犧牲當肯尼
女星王思佳5月陷入假包爭議，沉寂一段時間後，不管酸民閒言閒語，霸氣復出。近日好萊塢新電影《芭比》上映，造成一股轟動，討論度破表。熱愛粉色的王思佳，特地化上芭比的妝容，穿上粉色衣服，化身「真人版芭比」，相似程度連網友都直呼，「認真覺得滿像的。」
記者薛羽彤/綜合報導
昨（20）日王思佳在自己的YouTube頻道「王思佳的王美頻道」，上傳最新影片，因好萊塢新片《芭比》上映，導致全球燒起芭比熱潮，許多品牌也與芭比聯名，王思佳想出仿妝芭比的企劃，並找來自己的化妝師幫忙。化妝師表示「芭比妝容」的關鍵就是要畫出深邃感，服裝方面，王思佳換上粉色漆皮連身衣，更專業戴上金髮、頭巾，神還原芭比的樣貌，由於天氣炎熱，拍完影片後，王思佳笑說「穿完大爆汗」。此外，王思佳還找來老公Joe犧牲飾演肯尼，相似度頗高，笑翻不少網友。
王思佳影片一出後，立刻吸引上萬粉絲觀看，她也歡迎網友給予建議，「穿搭直接相似度衝到99%了！鼻影和眉頭下的眼窩，感覺要再打深一點」、「真的很像！ 可以拍一支MV了」、「認真覺得其實滿像的，尤其是衣服跟妝容的部分，姐姐意外的很適合金髮耶」、「好看耶，但背景不夠粉」、「裝在袋中超級像芭比。」