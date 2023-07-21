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民眾黨斥「藍白合」假新聞　黃珊珊按鈴控告三立加重誹謗求償百萬

▲柯文哲競選總部總幹事黃珊珊及民眾黨幹部21日下午到台北地檢署控告《三立新聞》加重誹謗罪，並求償100萬元（圖／記者潘千詩攝，2023.07.21）
▲柯文哲競選總部總幹事黃珊珊及民眾黨幹部21日下午到台北地檢署控告《三立新聞》加重誹謗罪，並求償100萬元（圖／記者潘千詩攝，2023.07.21）

記者潘千詩／台北報導

2024總統大選「藍白合」議題不斷被討論，三立新聞台20日引用「變音」人士說法，以「獨！柯與朱通電 和黃健庭見面談2024藍白合」為標題，指柯文哲已與朱立倫等人談藍白合。柯文哲競選總部總幹事黃珊珊今（21）日下午正式向台北地院按鈴，控告三立電視法定代理人張榮華、2名記者涉犯《刑法》加重誹謗罪，同時求償100萬元。

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黃珊珊強調，國民黨主席跟柯文哲這段時間從未通過任何一通電話，此事如此重大，竟沒有對本黨或相關人員做任何查證，媒體為做不實報導，扭曲事實，無中生有，意圖創造話題，並營造民眾黨要參與所謂分贓政治，讓選民產生錯誤的印象，意圖影響選舉的結果。

黃珊珊表示，這次的假新聞非常嚴重，原因是這是一條龍，由三立先製作假新聞，然後快速找到評論員來評論，意圖擴張到用假新聞來創造新的評論，又在網路及媒體上傳輸，這是惡劣製造新聞的作法，對於三立新聞的動作，我們感到非常遺憾，從今天開始，台灣民眾黨也拒絕參加三立新聞台所有的政論性節目。

三立新聞追問黃珊珊，朱柯沒有通電話，那是否有跟其他高層？黃珊珊表示，當然沒有，有就有，沒有就沒有。

黃珊珊透露，柯文哲第一反應就是提告，原本希望媒體下架道歉，但沒有，所以提告，而一直喊藍白合的並非民眾黨。

▲柯文哲競選總部總幹事黃珊珊及民眾黨幹部21日下午到台北地檢署控告《三立新聞》加重誹謗罪，並求償100萬元。（陳志賢攝）（圖／記者潘千詩攝，2023.07.21）
▲柯文哲競選總部總幹事黃珊珊及民眾黨幹部21日下午到台北地檢署控告《三立新聞》加重誹謗罪，並求償100萬元（圖／記者潘千詩攝，2023.07.21）

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