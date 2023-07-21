Melody被前夫親友爆誘導離婚、奪上億房產 經紀人：不是事實
Melody（殷悅，本名劉恭顯）7日宣布與富商吳育奇和平結束17年婚姻，沒想到，吳育奇19日委託律師遞狀提起確認離婚協議無效之訴，控訴被Melody誘導簽下不平等離婚協議、搶走3棟價值上億元的房子，昨（20）日男方親友再跳出爆料Melody長期霸凌前夫，對此，Melody經紀人向《NOWnews今日新聞》回應：「不是事實，交給律師處理。」
記者楊穎軒、郭佩蓉／綜合報導
根據《三立新聞網》報導，吳育奇親友跨海指控Melody3大罪狀，包括Melody誘導吳育奇簽下淨身出戶的賣身契，隔天才拿出多張離婚協議附件；吳育奇婚後替Melody付清多年沒繳清的UCLA學貸，把老婆培養成貴婦後就看不起老公，天天罵吳育奇，羞辱他是Nobody、白目；Melody把吳育奇當提款機，男方親友都不敢有意見，否則吳育奇回家就會被罵整整一週，夫妻天天吵架導致他崩潰暴瘦，健康出問題，頻頻進醫院，只求好好活下去。
針對吳育奇親友的說法，《NOWnews今日新聞》向Melody求證，經紀人代為回覆：「不是事實，不需要浪費社會資源，沒什麼好回應的，交給律師處理。」而Melody昨天下午照常進棚錄影，並在粉專分享自拍美照，寫下「Back to work」、「positive vibes（正向積極的氛圍）」！