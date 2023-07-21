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Melody被前夫親友爆誘導離婚、奪上億房產　經紀人：不是事實

▲Melody被前夫親友爆料誘導簽離婚協議、奪走上億元房產、長期言語霸凌。（圖／翻攝自Melody Liu 殷悅臉書）
▲Melody被前夫親友爆料誘導簽離婚協議、奪走上億元房產、長期言語霸凌。（圖／翻攝自Melody Liu 殷悅臉書）

記者楊穎軒、郭佩蓉／綜合報導

Melody（殷悅，本名劉恭顯）7日宣布與富商吳育奇和平結束17年婚姻，沒想到，吳育奇19日委託律師遞狀提起確認離婚協議無效之訴，控訴被Melody誘導簽下不平等離婚協議、搶走3棟價值上億元的房子，昨（20）日男方親友再跳出爆料Melody長期霸凌前夫，對此，Melody經紀人向《NOWnews今日新聞》回應：「不是事實，交給律師處理。」

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▲個性不合、價值觀差距太大，Melody（左）和吳育奇選擇和平分開。（圖／翻攝自Melody Liu 殷悅臉書）
▲Melody（左）、吳育奇家務事外人難斷。（圖／翻攝自Melody Liu 殷悅臉書）
根據《三立新聞網》報導，吳育奇親友跨海指控Melody3大罪狀，包括Melody誘導吳育奇簽下淨身出戶的賣身契，隔天才拿出多張離婚協議附件；吳育奇婚後替Melody付清多年沒繳清的UCLA學貸，把老婆培養成貴婦後就看不起老公，天天罵吳育奇，羞辱他是Nobody、白目；Melody把吳育奇當提款機，男方親友都不敢有意見，否則吳育奇回家就會被罵整整一週，夫妻天天吵架導致他崩潰暴瘦，健康出問題，頻頻進醫院，只求好好活下去。

▲▼年輕一輩的網友訝異殷悅和Melody是同一人。（圖／翻攝自Melody Liu 殷悅臉書）
▲Melody對離婚糾紛十分低調，不願多做回應。（圖／翻攝自Melody Liu 殷悅臉書）
針對吳育奇親友的說法，《NOWnews今日新聞》向Melody求證，經紀人代為回覆：「不是事實，不需要浪費社會資源，沒什麼好回應的，交給律師處理。」而Melody昨天下午照常進棚錄影，並在粉專分享自拍美照，寫下「Back to work」、「positive vibes（正向積極的氛圍）」！

▲Melody今日在臉書發文，並附上一張自拍照，氣色相當好。（圖／翻攝自melody IG）
▲Melody分享自拍近照，宣布回到工作岡位。（圖／翻攝自Melody Liu 殷悅IG）

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