台積電美國廠量產推遲　BBC：拜登的美國晶片雄心遭受打擊

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《BBC》指出，美中圍繞關鍵技術展開的貿易戰越演越烈，而拜登要將晶片製造供應鏈轉移到美國，就是美中貿易戰其中的一個重要項目。在1990年，美國生產的晶片佔全球產量約40%，但如今已經下滑到僅剩10％。拜登去年簽署晶片法，承諾要對廠商提供2800億美元的補助，包括在美國設廠能夠獲得稅收減免等優惠，而台積電的亞利桑那廠更是美國歷史上最大的外國投資項目之一。
另外根據《彭博社》報導，亞利桑那州是美國的搖擺州之一，被認為是明年美國總統大選的關鍵戰場，台積電此時宣布推遲量產，對拜登來說真的不是個好消息。
《彭博社》指出，圍繞台灣的地緣政治緊張局勢日益加劇，降低供應鏈風險與推動製造業回到美國，是美國兩黨之間的共識，台積電的亞利桑那州建廠計畫也是在川普任內宣佈的，兩黨都給予很大的支持。亞利桑那州民主黨參議員凱利（Mark Kelly）替台積電緩頰表示，「大型投資項目往往會發生延誤」，共和黨的政治顧問戴爾阿蒂諾（Marcus Dell'Artino）則表示，對台積電招工困難並不意外，因為該地區勞動力供應短缺，在亞利桑那州的每間公司都會遇到類似問題，「沒人事先預見到這個問題會發生，這比較讓人意外」。
《彭博社》提到，拜登競選連任的主軸就是推銷「拜登經濟學」，強調自己的政策能夠提升美國經濟，說服持懷疑態度的選民相信他值得連任，而拜登去年訪問台積電的亞利桑那廠時，盛讚這是「遊戲規則改變者」，可以幫助更多供應鏈回到美國，如今台積電亞利桑那廠量產推遲，對拜登確實是一項打擊。