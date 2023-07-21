不要錯過孩子的成長黃金期！掌握生長要素是關鍵

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不過這些身體變化有時家長也不容易察覺，孩子自己發現了也不見得會告知家長，也因此一旦發現孩子生長發育落後時，可能都為時已晚。
留意青春期身高變化 低於同儕一個頭可尋求醫師評估診斷
該怎麼判斷孩子的發育落後而尋求專業協助呢？羅福松醫師建議，像是家長去參加學校活動時，如果發現孩子個子明顯的比其他同學矮一個頭，家長就可以帶孩子去給醫師做評估了。
特別是女孩在小三（9 至 10 歲）、男孩在小五（11 至 12 歲）時進入成長的關鍵期，如果發現孩子比同儕矮小，可帶孩子到醫院進行評估，確認孩子的骨齡發育年紀，千萬不要拖到國三學測結束，一堆家長驚覺孩子生長發育有問題才來找醫生，時機太晚、效果也不彰。
臨床上醫師會依據 Tanner scale（或稱 Tanner stage）分為 5 個階段診斷[3]，藉此評估孩子青春期發展程度，。如果孩子身體外觀正常，骨齡（左手掌 X 光）偏晚，但排除營養不良、生長激素缺乏、甲狀腺低下等疾病因素，羅醫師就會建議每 6 個月定期回門診追蹤觀察即可。
專業醫師評估施打生長激素必要性
倘若發現有生長激素缺乏的跡象，羅福松醫師指出，臨床會先透過手骨 X 光來推測孩子的骨齡是否超前，與身高體重測量數據和成長追蹤（至少 6 個月），觀察孩子的成長狀態；之後會進一步透過血液檢查，檢測血液中的生長激素濃度是否不足。生長激素的檢測需要安排孩子住院 2 天，以口服或注射藥物模擬孩子低血糖的狀態，再抽血檢測生長激素濃度確認是否要進到生長激素相關療程[4]。
飲食、睡眠和運動三方配合 生長激素自然分泌
均衡飲食、充足睡眠和適度運動，一直是幫助孩子長高的重要因素。羅福松醫師提醒，「絕對不能喝含糖飲料」，糖會讓身體的生長速度變慢[5]，甚至造成糖尿病、肥胖以及許多的代謝問題；同時可多喝牛奶（羊奶亦可），牛奶中的鈣和磷更是幫助骨骼成長發育的重要元素；豆漿也是另一選擇，至於家長擔心的雌激素問題，醫師也表示不需過於擔憂。
每天除了均衡飲食，適量補充綜合維他命，裡面含有維生素 D、鋅、鎂等營養素，對孩子的成長發育有所助益。像維他命 D 能幫助鈣質被人體吸收[6]，對骨骼健康很重要；鋅能幫助釋放成長激素[7]；鎂對於骨頭健康也很重要[8]。
晚上 9 點至凌晨 3 點是人體生長激素分泌最旺盛的時間點[9][10]，羅福松醫師提到，孩子最好能在晚上 10 點以前就寢，最晚也要在 11 點就能上床；不過現在孩子升學壓力大、功課多，自然很難早上床，如果假日還補習，就盡量選 9 點後的課程，讓孩子能多休息一下。
運動過後也是生長激素分泌的旺盛期[11]，不管是跑步、游泳、騎腳踏車、踢足球、打籃球等都可以，每次能活動個 30 分鐘以上，對長高有很大的幫助。
「孩子的成長只有一次」「沒有比孩子成長更重要的事」。這些話雖然家長常掛在嘴邊，但卻也常被家長忽略。提醒家長多多留意各階段孩子的成長狀況，別讓「長不高」成為孩子和家長的遺憾！
文／賴以玲 圖／孫沛群
參考資料：
1.中國醫藥大學兒童醫院：http://www.cmuch.org.tw/NewsInfo/NewsArticle?no=237 (Access date:2023.07.05)
2.Abreu AP, Kaiser UB. Pubertal development and regulation. Lancet Diabetes Endocrinol. 2016;4(3):254-264. doi:10.1016/S2213-8587(15)00418-0
3.Emmanuel M, Bokor BR. Tanner Stages. [Updated 2022 Dec 11]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470280/
4.生長激素刺激測驗檢查須知https://www1.cgmh.org.tw/chldhos/intr/c4a60/index.files/pteducation%20files/test/GH%20stimulation%20test.pdf
5.Coldwell SE, Oswald TK, Reed DR. A marker of growth differs between adolescents with high vs. low sugar preference. Physiol Behav. 2009;96(4-5):574-580. doi:10.1016/j.physbeh.2008.12.010
6.Overview of vitamin D, UptoDate (Access date: 2023.07.06)
7.Hamza, R. T., Hamed, A. I., & Sallam, M. T. (2012). Effect of zinc supplementation on growth hormone-insulin growth factor axis in short Egyptian children with zinc deficiency. Italian journal of pediatrics, 38, 21.
8.Abrams, Steven A et al. “Magnesium metabolism in 4-year-old to 8-year-old children.” Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research vol. 29,1 (2014): 118-22
9.Takahashi Y, Kipnis DM, Daughaday WH. Growth hormone secretion during sleep. J Clin Invest. 1968;47(9):2079-2090. doi:10.1172/JCI105893
10.Culvert, L.; Flores, Janis "Growth Hormone Tests ." Gale Encyclopedia of Children's Health: Infancy through Adolescence. . Encyclopedia.com. 7 Jul. 2020 https://www.encyclopedia.com/science-and-technology/biochemistry/biochemistry/growth-hormone (Access date: 2023.06.16)
11.Cappa, M et al. “Neuroregulation of growth hormone during exercise in children.” International journal of sports medicine vol. 21 Suppl 2 (2000): S125-8.
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 不要錯過孩子的成長黃金期！掌握生長要素是關鍵