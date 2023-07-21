黃子佼2萬字道歉文「吳宗憲現身回應」！Lulu不捨：有關心孟耿如
藝人黃子佼上月爆出性騷擾事件後，便在直播中爆料吳宗憲欠錢不還、感情複雜，吳宗憲當時氣得喊告，還發影片嗆聲「過去贏不了我，現在你又全部輸光」，今（21）日吳宗憲、Lulu、陳漢典出席《綜藝大熱門》10週年記者會，吳宗憲被問到有無看過黃子佼2萬字長文，他雖表示自己超級忙，但也沒否認，並向黃子佼老婆孟耿如喊聲辛苦了，「（他）老婆辛苦了，包容寬容」，Lulu也不捨表示自己有關心孟耿如。
記者郭佩蓉/台北報導
吳宗憲今日出席記者會，表示：「我早就跟藝能界大家說過，要懂得斜槓，搞一點對的事，每天都這麼忙，看公文都來不及。」吳宗憲認為黃子佼老婆孟耿如比較辛苦，「在這裡祝福他們，更多寬容包容」，他更要大家放心，自己永遠都會站在這裡，「中流砥柱，如果我垮了，台灣藝能界就沒有人了」。
吳宗憲也被問到「接不接受黃子佼的2萬字道歉文」，他回應：「沒有什麼道歉不道歉。」至於提告一事，他則說這是律師的事，「如果有訴訟所得，會拿來全數做公益」，此外，憲哥在記者會上也開玩笑直呼：「海水退了才知道我穿兩條牛仔褲 ，還不算安全褲！」而Lulu則透露自己看到新聞的當下很不忍心、很不捨，最近也有關心黃子佼，「我做我能做的，給予關心跟支持，也有跟耿如聯絡，看她有沒有需要什麼幫忙，保持祝福心情，身為晚輩，希望世界圓滿」。
※【NOWnews 今日新聞
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