《驚奇隊長2》正式預告曝！「驚奇女力」爆發 全新組合聯手出擊
漫威電影宇宙第五階段最新鉅作《驚奇隊長2》，將於11月8日搶先全美大銀幕年度壓軸鉅獻，今（21）日正式預告及海報隆重登場，再展不可思議的驚奇女力！驚奇隊長、驚奇少女和莫妮卡三大超級英雄首度合體成為女力天團，意想不到的驚奇組合全新出擊！繼《復仇者聯盟：終局之戰》各路女英雄同框聯手奮戰後，首次再現全女子超級英雄全新組合，並將戰場拉升至宇宙間。
記者賴禹妡/綜合報導
在《驚奇隊長2》正式預告中，長期環遊外太空解決宇宙危機的驚奇隊長卡蘿丹佛斯，與神盾局前局長尼克福瑞噓寒問暖，被問及外太空如何，她再展冷不防的幽默，淡淡拋出一句：「就很冷。」令人馬上被喚起《驚奇隊長》第一集的絕佳喜感；接著她便被仇家找上門，不殲滅她誓不善罷甘休，也因而遇上「驚奇少女」卡瑪拉，以及同為空軍的摯友瑪莉亞的女兒、並為自己姪女且如今身為特工的莫妮卡藍博，讓驚奇隊長一口氣獲得兩位「得力助手」，三大超級女力聯手保衛宇宙，卻也在互相磨合的過程中鬧出許多笑話！
甫受邀於坎城影展擔任競賽片評審團員的金獎影后布麗拉森，馬不停蹄地再度化身驚奇隊長，再展她集美貌、才華與睿智於一身的崇高形象；雀屏中選主演漫威影集《驚奇少女》影集的伊曼維拉尼則躍上大銀幕，如願以償與戲裡戲外皆為偶像的驚奇隊長及布麗拉森合作對戲；泰娜帕麗斯飾演長大後亭亭玉立的莫妮卡，於另一漫威影集《汪達幻視》以天劍局特工的身分率先登場，因為受到緋紅女巫汪達發功影響，獲得吸收能量的超能力。
新作交由美國新銳導演妮亞達科斯塔執導，她以首部電影長片《橫越生死線》展露頭角，而後以恐怖佳作《糖果人》晉升票房導演，如今更加入漫威行列大展身手，她也身兼本片編劇，與漫威影集《洛基》編劇艾莉莎卡拉席克及《汪達幻視》編劇梅根麥克當奈爾等人聯手打造充滿女力的全新故事與風貌；攝影也改由以《猶大與黑色彌賽亞》入圍奧斯卡的攝影師西恩波比特掌鏡；配樂由以《驚奇少女》令人驚豔並入圍艾美獎的配樂好手蘿拉卡普曼操刀；美術設計由與妮亞達科斯塔合作《糖果人》的美術設計師卡拉布羅爾擔綱；服裝由《駭客任務：復活》的服裝設計師琳西皮伍打造，全女性幕後團隊，更加凸顯本片的滿滿女力！《驚奇隊長2》將於11月8日搶先全美大銀幕年度壓軸鉅獻。