悶熱夏季臭汗症爆發、臉部線條全塌？ 清新門診、針劑填充詢問度爆棚

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潮健康／編輯部
夏日臭汗、多汗「越蓋越臭」？專家揭除汗手術差異
台灣地處亞熱帶，夏季豔陽高照、悶熱難耐。對許多人來說，夏季雖是享受陽光與戶外活動的好時節，但若本身有「多汗」問題，穿著淺色衣物時總要擔心腋下顯著的汗漬引人側目。另外，愛美族群在夏季既想維持美白，又憂心光療雷射後受到紫外線影響，變美不成反變黑。萊佳形象美學診所薛榮華醫師表示，夏季膚況的不穩定問題以及腋下多汗造成的尷尬情況，建議尋求專業醫師協助，尋找適合療程。
▲薛榮華醫師指出，無論採用什麼樣的治療方式終結臭汗症，都一定要經過醫師審慎的評估。
薛榮華醫師指出，夏季時因「狐臭」與「臭汗症」而上門求診的比例明顯增加，不少患者嘗試過各種「蓋臭」偏方仍不見改善，多數患者反而有「越蓋越臭」的困擾，嚴重者甚至會造成皮膚發炎與過敏反應。針對狐臭及臭汗症，現今已可依據症狀輕重選擇注射式、微波熱能以及0.5公分的「超微旋轉刀」手術幫助改善。
薛榮華指出，若臭汗狀況輕微或是後天引發，可藉由每年施打肉毒桿菌控制情況。至於微波熱能則是藉由加熱原理，達到破壞腋下汗腺，進而改善體味問題，但施作次數需視症狀嚴重程度而定。臭汗問題嚴重者會建議手術治療，目前的超微旋轉刀手術狐臭手術有別於傳統手術，運用旋轉刮刀深入皮下組織，將頂漿腺刮除後再以導管吸走，手術傷口小、CP值高，且能降低狐臭與多汗症的再發生率。
▲鍾明勳醫師指出，臉部肌肉也因老化而鬆弛，建議採取複合式療程改善。
日照曝曬變黑、變醜？醫：「先拉後填」維持顏值
夏季日曬強烈，是愛美族群擔心變黑、變醜的外在殺手。台北萊佳形象美學診所副院長鍾明勳指出，高溫炎熱之際仍可透過適當治療，維持美白顏值，尤奇隨著口罩解禁，不少人臉部線條變得模糊，臉部肌肉也因老化而鬆弛，建議採取複合式療程改善，包括用針劑填充搭配埋線拉提，通常會先用埋線拉提改善嚴重鬆弛部位，而凹陷處可運用玻尿酸、洢蓮絲、舒顏萃，依據鬆弛程度的差異適當填補。
▲鍾明勳表示，所有的醫美術式後都要注意保濕，並遵從醫囑照護皮膚。
鍾明勳表示，如果希望Hold住臉部線條，埋線拉提是不錯的選擇，運用特殊又可吸收的線材，埋入臉部皮下組織，將臉部SMAS筋膜層勾住，配合其獨家研發的「蝴蝶結拉提法」，讓線材更穩定地在耳前固定，不只提升臉部的緊緻度，也能幫助膠原蛋白增生。
「雖然夏季氣候炎熱，但人體的新陳代謝也會比較好，有助於傷口復原！」鍾明勳指出，所有的醫美術式後都要注意保濕，並遵從醫囑照護皮膚。最重要的是在採取療程前，務必尋找專業醫師進行評估諮詢，才能達到理想目標。
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