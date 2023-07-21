小黑蚊會傳染登革熱？登革熱會人傳人？　專家打破登革熱常見3誤解！

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誤解一 登革熱會人傳人？動物傳人？登革熱是一種由登革病毒所引起的急性傳染病，共有4種血清型別，每一型都具有感染致病的能力，感染後可引起不同程度的反應症狀，包含發燒、出疹、嗜睡、躁動不安、肝臟腫大等，也有出血、器官損傷等可能，嚴重甚至會致死。
許多人就擔心登革熱會不會人傳人？杜武俊教授表示，登革熱是一個絕對的蚊媒傳染病，它不會像流感、COVID-19一樣人傳人，也不會像狂犬病毒由動物傳人，登革熱一定是被蚊子叮才會感染生病，所以若要解決登革熱問題，就要解決蚊子，解決了蚊子登革熱就不是問題。
誤解二 小黑蚊叮咬會染登革熱？既然登革熱是由蚊子叮咬傳染，那現在到處都是小黑蚊，若被小黑蚊叮到是不是會染上登革熱呢？杜武俊教授指出，首先小黑蚊並不是蚊子，它是「台灣鋏蠓」跟蚊子不一樣，台灣鋏蠓的幼蟲孳生地主要是在土壤表面跟表土層，不像蚊子是在水裡。
此外，杜武俊教授提到，目前為止也沒有任何證據顯示小黑蚊會傳播任何疾病，雖然小黑蚊很討厭、很騷擾人，被叮到又很癢，但是它不會傳染疾病，登革熱是由「班蚊」傳播，在台灣主要的頭號戰犯只有埃及斑蚊、白線斑蚊2種。
誤解三 登革熱只有戶外、南部地區要注意？雖然埃及斑蚊、白線斑蚊都是班蚊，不過因為它們仍屬於不同蚊種，習性有些不同。杜武俊教授表示，埃及斑蚊是熱帶蚊種，根據國家蚊媒中心監測，目前為止它在台灣分布是嘉義布袋以南，沒有因為氣候暖化變遷而越過嘉義，還是侷限在熱帶地區。
至於白線斑蚊，杜武俊教授提到，它不限於熱帶地區，過去資料顯示1,500公尺以下才會有，但去年國家蚊媒中心監測顯示事實上海拔1,900公尺也有，所以海拔1,900公尺以下基本上就等於全台灣都有分布，尤其人口稠密的都會區也有分布。
此外，杜武俊教授指出，埃及斑蚊吸血時靈敏，叮一下就飛走，會重複不斷吸血直到吸飽為止，而重複叮咬的習性就會增加登革熱傳染風險，另外埃及斑蚊容易進到室內，白線斑蚊也會，所以提醒民眾不只戶外，在家也要留意。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58616
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