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來自台灣的神祕包裹在韓國掀恐慌！內含不明粉末　打開後呼吸困難

▲韓國有民眾收到來自台灣的神秘國際包裹，打開後卻出現呼吸困難、暈眩癱軟的症狀，被送往醫院治療。（圖／翻攝自《韓聯社》）
▲韓國有民眾收到來自台灣的神秘國際包裹，打開後卻出現呼吸困難、暈眩癱軟的症狀，被送往醫院治療。（圖／翻攝自《韓聯社》）

記者倪浩軒/綜合報導

韓國近日傳出有民眾收到來自台灣的國際包裹，打開後發現內含不明粉末，而打開包裹的人紛紛因為呼吸困難、暈眩而住院，引發恐慌。韓國當局已展開調查，並呼籲民眾如果收到來源不明的國際包裹，立即報警。

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根據《The Korea Herald》報導，本週四蔚山一處身障收容中心，收到來自台灣的國際包裹，打開後有3人出現呼吸困難和暈眩癱軟的症狀，被送往醫院治療，3人分別為50多歲的男性，以及30多歲和40多歲的女性，送醫後並無生命危險。

而今（21）日早上在大田，有一戶住家也收到來自台灣的不明國際包裹，報案後由調查人員送到國家法醫局檢驗。另外，濟州島也傳出有位民眾在本月11日收到來自台灣的包裹，當時未多留意打算扔掉，但看到新聞後趕緊報警，警方已經介入調查。

據報導指出，包裹都是由黃色包裝紙所包覆，內含不明粉末，粉末無色無味，目前相關部門正在調查粉末以及包裹內其他物質的確切性質。

警方表示，目前確認包裹是由台北寄出，但尚未掌握寄件人。另外，在大田還發現了一個來自烏茲別克的不明國際包裹，警方呼籲民眾，若收到來源不明的國際包裹不要打開，請立即報警。神秘包裹案的來龍去脈，還待韓國進一步調查釐清。

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