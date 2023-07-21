《全明星》胡祖薇不認識「桌球國手莊智淵」！坤達親上火線道歉了
節目《綜藝玩很大》日前時隔九年再次前往越南下龍灣拍攝，其中在經典遊戲之一「大逃殺」環節中，《全明星運動會》女星胡祖薇「不識桌球國手莊智淵」一事，引來莊智淵本尊在官方粉絲團回應：「發生了什麼事？」身為小隊長的坤達，也親上火線留言道歉，敲碗未來有機會可以邀請莊智淵一起玩。
記者郭佩蓉/綜合報導
《綜藝玩很大》近日邀請了旅美棒球好手郭泓志一同參與錄影，首登外景綜藝處女秀的他，幽默風趣加上自帶笑果的表現，被吳宗憲笑虧是被棒球耽誤的諧星。而上週最受矚目的莫過於節目中的經典遊戲之一「大逃殺」環節，為了要好好款待《全明星運動會》的來賓們，製作單位特別設計了運動員大逃殺來考驗大家，全員必須寫下對應名字，才有辦法淘汰對手。
過程中林柏昇情急之下，錯把「舉重好手」郭婞淳寫成女星郭靜純，慘遭淘汰，讓眾人看傻眼，更扯的是，胡祖薇抽到「桌球教父」莊智淵，原以為是送分題，但這張熟悉又陌生的臉，讓黑隊怎麼都想不起他的名字，更讓陳伊崩潰喊出：「很像撒基努，誰阿？」該片段播出後掀起了不少討論，胡祖薇一打四努力奮戰的表現，讓網友紛紛給予讚賞；而「不識桌球國手」一事，引來莊智淵本尊在官方粉絲團回應：「發生了什麼事？」身為小隊長的坤達，也親上火線留言道歉。