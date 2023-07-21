謝龍介曝國民黨總統內參民調！激讚「20%」的侯友宜有無限可能
國民黨總統參選人侯友宜民調低迷，獲得徵召以來一路位居第三，民眾黨發言人陳智菡18日公布民眾黨內參民調，民眾黨總統參選人以25.6%位居第二，遠遠拋開侯友宜的12.6%。不過，侯友宜競辦副召集人謝龍介對此似乎不以為然，在昨日的政論節目中，也搬出國民黨的內參民調，稱侯友宜現在差不多在19%、20%，「後面有無限可能」。
Newtalk新聞 |顏得智 綜合報導
謝龍介20日在節目《新聞面對面》中談到國民黨的內參民調與民眾黨內參有何差別，他表示，賴清德差不多就是那樣，最早他民調有40％，之後掉到38%、34%、35%就一直停在這裡，好像有天花板。柯文哲一度爬到第一名之後掉下來，差不多就維持在25%左右。侯友宜現在差不多在19%、20%階段。
謝龍介認為，但這個起來就是一個翻轉，經過這個翻轉，後面就有無限可能。
不過，資深媒體人黃光芹隨即吐槽，「龍介真的很厲害，龍介的嘴死的都能說成活的」，由於盧秀燕昨日在侯友宜的造勢場合也公開說「民調不靠譜」，黃光芹認為，國民黨現在又要開始說民調不準，用內心和自身經驗，將侯友宜形容得好有希望，但事實上，民調顯示非綠共主就是柯P。
謝龍介隨後補充，侯友宜不會不顧小雞，大家有目共睹，三個月前侯友宜民調41%排名第一的時候，他們也不會說，「柯P你不要選了，準備回家了」。
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