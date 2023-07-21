名家論壇》黃至堯／關於二代傳承的關鍵成功因素

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二代的職業生涯有哪些選擇?
1.接下上一輩或上上輩的家族事業
你的煩惱是找不到好工作，我有許多二代同學卻是沒有選擇的權利…
2.我身邊有近50%的二代，選擇投資做主業
“管人”比“管錢”頭痛，能用錢賺錢，誰還要管人呀！這些年看過那麼多的家族辦公室，”低買高賣”都懂，但老實說一點也不簡單！
3.自行創業(跟身邊的友人一起)
二代資源比一般人豐富，但市場很現實，最終還是回到帶給客戶啥價值？如果沒有專業團隊，光靠身邊的狐群狗黨肯定不行。
4.追求夢想，幹自己想幹的事
比如：藝人、電影、繪畫、雕塑、瑜珈、冥想、哲學…等，我有部分同學選擇這樣的人生，如果不說，你根本不知道他是二代!
企業傳承中有很多值得學習&探討的要素，我從人力資源的專業角度將過去眾多實務案例，觀察到的關鍵成功因素，整理成以下重點，內容全程乾貨，看到保證賺到！
1.刷新企業價值觀
超過50%高管沒法清晰描述自己公司的企業價值（使命、願景、價值觀），基層員工更不用說，根據我的經驗訪談中看到某人慷慨激昂說得口沫橫飛， 欲罷不能…，多半是老闆本人，每次說的也不盡相同，與時俱進了嘿嘿！
使 命：我們為何存在，解決什麼問題?
願 景：我們要到哪裡去？
價值觀：大家的思想&行為準則是什麼？
這些問題都影響你的品牌DNA，將決定你的價值，價格，客戶是誰，吸引到什麼人才，他們能跟你走多遠…，切記刷新只是開始，落地融入才是重點！
2.通過戰略工作坊重新檢視戰略目標
“資源”有限，如何聚焦是一大學問。每個人的時間，能力，精力都有限， 不專注很難成功。戰略制定主要是採取“内外結合分析為主”的方法，一般分為三階段：第一階段，戰略分析；第二階段，戰略制定；第三階段，戰略細化。通過戰略工作坊，找出企業的方向，同時審視現有業務，將其區分為 核心業務、重點發展業務及存續業務。
3.你的設計組織早過時啦
將前面的1、2梳理清楚之後，根據戰略目標重新設計組織，傳統瀑布式的組織疊床架屋，因人設事，經常產生很多冗員。一般企業減少20%人力，都不會有太大影響，搞不好效果更好。8人幹10人的工作，領9人的薪水，何樂不為？人效提升的過程中，企業自然高速成長。
4.賦能核心團隊與時俱進
傳承絕不只是有接班人傳承，更重要的是接班梯隊的培養，疫情下很多二代臨危受命提前接班，我們進行中的一個接班梯隊人才發展項目“小老闆計畫”受到客戶一致好評！簡單說就是9個字：訂標準、做體檢、再發展。
1. 訂標準：建構勝任力模型；
2. 做體檢：通過評量或測驗，了解高管們的現況；
3. 再發展：通過一對一教練模式，協助高管們進行定置的發展。
高管們反饋：「一對一教練，好像健身房私教，有很大幫助，同時對公司產生向心力，認知自己的優勢與待發展區域，一步步調整自己。」
5.CEO 如何進行自我提升
不同的方法有不同的幫助，在不同的時段選擇對自己有效的方式進行， “多”不代表好，碎片化學習的知識有限，我更加推薦系統性的學習！
●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。
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