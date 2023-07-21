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B 肝驚見 7 公分肝腫瘤！B 型肝炎帶原者疏於健檢導致惡化 定期追蹤這樣做

B 肝驚見 7 公分肝腫瘤！B 型肝炎帶原者疏於健檢導致惡化 定期追蹤這樣做
B 肝驚見 7 公分肝腫瘤！B 型肝炎帶原者疏於健檢導致惡化 定期追蹤這樣做

Heho健康

67 歲婦女平日不菸不酒，僅有些微偏高血壓的慢性病史，本身是 B 型肝炎帶原者，不過並無不適。近幾個月出現右上腹脹及悶悶的感覺，抽血及超音波檢查後發現肝臟有一顆 7 公分腫瘤，進一步透過電腦斷層檢查，確診為肝癌。

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奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師陳季杏表示，目前台灣成年人中，B 型肝炎帶原者約占 15 至 20%。由於肝臟是個無聲的器官，且是人體最重要的器官之一，但因 B 型肝炎帶原者約 90% 是毫無症狀的健康帶原者，所以往往會忽略 B 型肝炎定期追蹤的重要性。

許多病人往往在肝炎發作時，出現疲倦、食慾不振、噁心、嘔吐、全身無力、黃疸、茶色尿等症狀才趕忙就醫，但此時病程可能已進展到較棘手的肝炎、肝硬化或肝癌了。

台灣肝硬化及肝癌最大病因是 B 肝

B 型肝炎併發症中常見的包括肝硬化或肝癌。肝硬化指的是肝臟反覆發炎，導致肝纖維化（粗糙化），但很多病人是毫無症狀的，所以疾病的惡化往往被忽視，直到肝功能異常或是肝衰竭時才被正視。

其中最讓人聞之色變的就是肝癌，也就是肝臟惡性腫瘤，大部分（85%）是因病人肝臟已進展到肝硬化而發生的，而少部分（15%）病人也可能是沒有肝硬化而發生肝癌的。陳季杏提醒民眾，對於 B 型肝炎追蹤的重要性要謹記於心。



只要有 B 型肝炎就一定要定期追蹤

陳季杏指出，B 型肝炎帶原者依追蹤時間，可分成 2 類：

  1. 健康 B 型肝炎帶原者
    也就是肝功能正常，肝臟無發炎的證據，也沒有纖維化，低病毒量狀態，應每半年進行血中的甲型胎兒蛋白（AFP）及影像學腹部超音波檢查，監測是否有肝癌的發生。
  2. 活動性 B 型肝炎帶原者
    應詢問醫師是否符合治療的條件，若符合治療條件則應積極治療，每 3 個月追蹤肝功能及血中病毒情況，評估治療成效。而肝硬化、肝癌篩檢，建議每半年至少做一次超音波檢查及甲型胎兒蛋白（AFP）。若已經有嚴重纖維化或是進展到肝硬化，追蹤的間隔則縮短為 3 個月做一次腹部超音波及甲型胎兒蛋白檢查，以利早期發現、早期治療。


截斷母嬰垂直傳染很重要

陳季杏指出，B 型肝炎帶原者最主要原因是經由母嬰垂直感染，新生兒感染後有 90% 會成為慢性 B 型肝炎帶原者；而在成年時期才感染 B 型肝炎病毒的病人，發展成慢性帶原者比例小於 5%。所幸自 1986 年開始，台灣將 B 型肝炎疫苗列入新生兒常規注射，使得 B 型肝炎帶原者比例顯著下降。

B 型肝炎的傳染途徑，主要是經由血液或體液感染，傳染途徑分為：

  1. 母嬰傳染
    俗稱垂直傳染，由 B 型肝炎帶原者的母親，生產時將 B 型肝炎病毒傳染給寶寶，這是早些年台灣 B 型肝炎盛行的主因。但自 1984 年政府推動新生兒得以施打 B 型肝炎免疫球蛋白以預防垂直感染的公共衛生政策，又加上普遍施打 B 型肝炎疫苗，此種傳染方式已大幅減少。
  2. 水平感染
    即為血體液接觸傳染。健康者接觸到帶有 B 型肝炎病毒的血液，經由傷口或黏膜而被傳染，例如打針、輸血、血液透析、針灸、刺青、共用刮鬍刀、牙刷或不安全的性行為等都有機會造成感染。
    陳季杏提醒，B 型肝炎病人應避免抽菸及過量喝酒、避免服用來路不明的偏方以減少肝臟的負擔、若性伴侶沒有帶原也無抗體；同時建議接種 B 型肝炎疫苗，或是性行為時使用保險套以預防感染。
    超音波肝纖維度測量儀揪出早期肝病變
陳季杏指出，台灣 B 型肝炎帶原者的年齡層分析顯示，40 歲以上比 40 歲以下的人高出很多，若是從孩童時期就聽說自己是 B 型肝炎帶原，到現在也無任何的不適或症狀表現，不妨至醫院諮詢胃腸肝膽科醫師做一次完善的抽血檢查及超音波檢查，和醫師訂出一套未來追蹤時程規劃。其中超音波肝纖維度測量儀（ARFI）是可以早期偵測肝臟是否有纖維化，不受腹水影響，而且可以取代傳統危險性較高的肝切片來評估肝纖維度。

最後，陳季杏也提醒，只要有 B 型肝炎，一定要定期追蹤。若無感染過 B 型肝炎病毒，也可至醫療院所抽血看是否有足夠保護力的抗體，若不足，應立即施打 B 肝疫苗。



文／賴以玲 圖／楊紹楚

諮詢專家：奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師陳季杏

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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： B 肝驚見 7 公分肝腫瘤！B 型肝炎帶原者疏於健檢導致惡化 定期追蹤這樣做

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