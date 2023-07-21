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許多病人往往在肝炎發作時，出現疲倦、食慾不振、噁心、嘔吐、全身無力、黃疸、茶色尿等症狀才趕忙就醫，但此時病程可能已進展到較棘手的肝炎、肝硬化或肝癌了。
台灣肝硬化及肝癌最大病因是 B 肝
B 型肝炎併發症中常見的包括肝硬化或肝癌。肝硬化指的是肝臟反覆發炎，導致肝纖維化（粗糙化），但很多病人是毫無症狀的，所以疾病的惡化往往被忽視，直到肝功能異常或是肝衰竭時才被正視。
其中最讓人聞之色變的就是肝癌，也就是肝臟惡性腫瘤，大部分（85%）是因病人肝臟已進展到肝硬化而發生的，而少部分（15%）病人也可能是沒有肝硬化而發生肝癌的。陳季杏提醒民眾，對於 B 型肝炎追蹤的重要性要謹記於心。
只要有 B 型肝炎就一定要定期追蹤
陳季杏指出，B 型肝炎帶原者依追蹤時間，可分成 2 類：
- 健康 B 型肝炎帶原者
也就是肝功能正常，肝臟無發炎的證據，也沒有纖維化，低病毒量狀態，應每半年進行血中的甲型胎兒蛋白（AFP）及影像學腹部超音波檢查，監測是否有肝癌的發生。
- 活動性 B 型肝炎帶原者
應詢問醫師是否符合治療的條件，若符合治療條件則應積極治療，每 3 個月追蹤肝功能及血中病毒情況，評估治療成效。而肝硬化、肝癌篩檢，建議每半年至少做一次超音波檢查及甲型胎兒蛋白（AFP）。若已經有嚴重纖維化或是進展到肝硬化，追蹤的間隔則縮短為 3 個月做一次腹部超音波及甲型胎兒蛋白檢查，以利早期發現、早期治療。
截斷母嬰垂直傳染很重要
陳季杏指出，B 型肝炎帶原者最主要原因是經由母嬰垂直感染，新生兒感染後有 90% 會成為慢性 B 型肝炎帶原者；而在成年時期才感染 B 型肝炎病毒的病人，發展成慢性帶原者比例小於 5%。所幸自 1986 年開始，台灣將 B 型肝炎疫苗列入新生兒常規注射，使得 B 型肝炎帶原者比例顯著下降。
B 型肝炎的傳染途徑，主要是經由血液或體液感染，傳染途徑分為：
- 母嬰傳染
俗稱垂直傳染，由 B 型肝炎帶原者的母親，生產時將 B 型肝炎病毒傳染給寶寶，這是早些年台灣 B 型肝炎盛行的主因。但自 1984 年政府推動新生兒得以施打 B 型肝炎免疫球蛋白以預防垂直感染的公共衛生政策，又加上普遍施打 B 型肝炎疫苗，此種傳染方式已大幅減少。
- 水平感染
即為血體液接觸傳染。健康者接觸到帶有 B 型肝炎病毒的血液，經由傷口或黏膜而被傳染，例如打針、輸血、血液透析、針灸、刺青、共用刮鬍刀、牙刷或不安全的性行為等都有機會造成感染。
陳季杏提醒，B 型肝炎病人應避免抽菸及過量喝酒、避免服用來路不明的偏方以減少肝臟的負擔、若性伴侶沒有帶原也無抗體；同時建議接種 B 型肝炎疫苗，或是性行為時使用保險套以預防感染。
超音波肝纖維度測量儀揪出早期肝病變
最後，陳季杏也提醒，只要有 B 型肝炎，一定要定期追蹤。若無感染過 B 型肝炎病毒，也可至醫療院所抽血看是否有足夠保護力的抗體，若不足，應立即施打 B 肝疫苗。
文／賴以玲 圖／楊紹楚
諮詢專家：奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師陳季杏
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： B 肝驚見 7 公分肝腫瘤！B 型肝炎帶原者疏於健檢導致惡化 定期追蹤這樣做