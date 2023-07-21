徐乃麟遭影射「泡溫泉摸女員工大腿」涉性騷！他不忍調出畫面自清
資深藝人徐乃麟日前被一名女網友影射性騷擾，他多年前去綠島出外景泡湯時，疑似撫摸女工作人員大腿，對此，他今（21）日出席產品代言記者會除了還原當時情況，還透露自己特別去華視調節目錄影帶來看，身邊也有工作人員能作證，「不對號入座，清者自清，現在紛擾很多，就讓時間沉澱，該走法律程序就走法律程序」，此外，對於黃子佼發出2萬字道歉長文，是否支持黃子佼復出，徐乃麟也直說：「當然。」
記者郭佩蓉/綜合報導
徐乃麟今日出席記者會，透露自己民國78年結婚，隔年79年接下節目《百戰百勝》，再來就是《頑皮家族》，去綠島錄節目已是30多年前的事了，為了證明自己的清白，他還特地到電視台調節目錄影帶來看，「我們就去綠島做潛水的節目，而且我們也沒有泡溫泉啊，也沒有拍這些」，更笑說當時自己還帶著圓眼鏡，陶晶瑩當時則是留著兩條馬尾辮。
至於對黃子佼發出2萬字道歉長文有何看法？徐乃麟表示自己並沒有看內文，但大概能猜到內容，他也認為天下任何事情總是會過去，「今天再大的事情他總是會過的，讓時間去消化掉一切，去沉澱」，至於是否鼓勵黃子佼復出？他也秒答「我當然鼓勵每個人」，認為人生就是這樣，關關難過關關過。
此外，徐乃麟也談到先前被爆假賣屋詐財一事，他當時氣得提告，直到最近才終於還他清白，讓他無奈表示：「我們很可憐，就是說我們一旦被報導的時候，你想想看，一百個人裡面可能有五十個相信或四十個相信，六十個不相信或七十個不相信，總有相信的人，我們就靠法律、法院還我們清白。」更直呼：「到時候我會昭告天下，讓所有媒體大眾知道這些人有多壞，知道我徐乃麟不是這麼樣一個壞蛋。」
※【NOWnews 今日新聞
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