影／天使輪5、600只貨櫃向南漂流　持續打撈中

帛琉籍貨櫃船「天使輪（Angel）」（總噸16,145），船上計有1,349只20呎空貨櫃，原停泊於高雄港第2錨區西側（距一港口南堤外約2.8海浬處），該船因船身進水傾斜，於21日清晨00:19已呈沉沒狀態，船上空貨櫃目前約有500至600只漂流於海面上，持續進行空櫃拖帶及打撈作業中。
記者鄭婷襄／高雄報導
依海事工程公司回報，目前漂流貨櫃共計約500至600只，其貨櫃向南方飄流中（高屏溪出海口、小琉球及屏東外海），高雄港務分公司已請海事工程公司集結各式工作船舶赴貨櫃漂流集中處，進行空櫃拖帶及打撈作業，因海象狀況較不穩定，故作業困難，目前已順利拖帶進港上岸放置於櫃場之貨櫃計6只，刻正持續進行打撈作業。
航港局與高雄港務分公司已分別發布航船布告及港灣通報週知港區周邊相關業者及單位，以維護航行安全，並請過往船舶留意貨櫃漂流情況，如有發現相關礙航物，立即通報VTS。
至於有關油污擴散處理部分，高雄港務分公司說，油污清理設備物料部分皆已進駐高雄港務分公司港勤中心及前鎮漁港之調度站，目前油污狀態僅零星海平面上之油花，已做緊急之處理，且亦於今日下午1時許完成於天使輪周邊佈設攔油索作業，爰海象氣候不佳，待海象較為穩定時再行水下抽油作業。