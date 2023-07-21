受不了鄰居夜夜激戰聲太吵 網友「一招」反擊竟奏效！
最近一名男網友在Dcard分享，隔壁剛搬來的鄰居，每天都帶不同的女生回家，而且夜夜床上激戰，隔著牆壁都能清楚聽到聲音，尤其是女生的哀號聲，讓原po實在凍未條，於是他跟室友決定用手機播放A片反擊，果然讓隔壁鄰居安靜下來，不過Po文底下留言卻大歪樓，有網友竟然跪求A片番號，還有人因為手機音效太好求問手機型號是哪支，讓原po哭笑不得，他還自嘲鄰居會不會來約他「多人混戰」。
本報訊
原Po說這名鄰居兩個月前剛搬來，本來還不以為意，後來發現這名鄰居天天帶不同女生回來，有的年紀看起來甚至可以當媽？鄰居每天半夜跟女伴激戰，讓原Po都懷疑他是不是有在兼差？最讓他受不了的是，傳來的叫聲都有夠大聲，「字字句句」聽得都超清楚，有時候都懷疑女生是不是被毆打，差點通報救護車。
原po表示，天天這樣吵實在受不了，尤其對魯蛇上班族來說更是殘忍，於是跟房東反應，在門口貼了張紙條，上面寫著「麻煩您眾多女友叫小聲一點，整棟樓都聽到了」，結果安靜個1、2天又開始了，讓原po崩潰怒吼「單身寂寞就活該受罪嗎」，他也決定跟室友聯手反擊。
他們不甘示弱拿出手機，上網找部Ａ片，還在手機上裝了一台有光效的「風扇喇叭」，聲音超逼真，音效臨場感彷彿活春宮現場，直接貼在牆上放送，沒想到這招還真的奏效，鄰居似乎察覺到被抗議，從此沒再傳來叫床聲，Po文一出不少網友直接在底下跪求手機型號！
抱怨文一出引發網友討論，有人說「能感同身受，隔壁小孩天天吵不停」、「有這種鄰居真衰」、「幫QQ這對魯蛇太虐了吧」，不過也有一堆網友歪樓「跪求反擊片番號」，「笑死是哪支手機這麼神」，有網友神出是ASUS 新出的ROG Phone 7 Ultimate，「喇叭音質不錯，這麼大聲還不會破音」，一篇抱怨文瞬間變成番號區及手機型號推薦，讓原Po傻眼又無奈。