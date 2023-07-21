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獨／香港狂送7.6萬台港來回機票　7/25登記！參加資格、網址公開

▲香港國際機場今（21）日宣布「飛遇世界鉅賞」機票禮遇送贈活動，即將於7月25日在台灣啟動，送出約7萬6000張從台北、高雄、台中共三地直飛香港的來回經濟艙機票。（圖／香港國際機場提供）
▲香港國際機場今（21）日宣布「飛遇世界鉅賞」機票禮遇送贈活動，即將於7月25日在台灣啟動，送出約7萬6000張從台北、高雄、台中共三地直飛香港的來回經濟艙機票。（圖／香港國際機場提供）

記者葉盛耀/綜合報導

香港國際機場（Hong Kong International Airport）今（21）日宣布，「飛遇世界鉅賞」機票禮遇送贈活動即將於7月25日在台灣啟動，將送出約7萬6000張從台北、高雄、台中共三地直飛香港的來回經濟艙機票，機票由國泰航空、香港航空、HK Express、大灣區航空送出。官方表示，需7月25日鎖定香港國際機場活動網頁，就有機會成為幸運兒。但其實，國泰航空早就於官網搶先公布了如何獲得免費機票的資格與參加方式

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「飛遇世界鉅賞」機票禮遇活動由香港機場管理局贊助，由今年3月起分階段向世界各地旅客送出一共50萬張來回香港免費機票。贈送機票活動繼在東南亞市場推出後，陸續於中國內地、東北亞及其他市場進行，為期約6個月。獲取免費機票的旅客亦可在香港享有由香港機管局業務夥伴提供的酒店住宿、購物及娛樂優惠。

▲香港機場管理局首席營運總監張李佳蕙表示，香港國際機場客運量已恢復至疫情前的60%，相望透過贈機票方式吸引更多旅客前往香港。（圖／香港國際機場提供）
▲香港機場管理局首席營運總監張李佳蕙表示，香港國際機場客運量已恢復至疫情前的60%，相望透過贈機票方式吸引更多旅客前往香港。（圖／香港國際機場提供）
香港機場管理局首席營運總監張李佳蕙表示，隨著航空旅遊業復甦，香港國際機場客運量已恢復至疫情前的60%，香港國際機場是國際航空樞紐，擁有廣闊的航空網絡，更一直致力提升設施及服務。新開幕的「天際走廊」是全球最長機場禁區行人天橋，旅客可透過玻璃幕牆及地板感受飛機在腳下滑行經過。也有全面翻新的精品購物區，設有三家兩層高的旗艦店，另有全新24小時美食廣場、兒童遊戲空間等。

▲香港國際機場內全面翻新的精品購物區，設有三家兩層高的旗艦店，為旅客提供琳瑯滿目的購物選擇。（圖／香港國際機場提供）
▲香港國際機場內全面翻新的精品購物區，設有三家兩層高的旗艦店，為旅客提供琳瑯滿目的購物選擇。（圖／香港國際機場提供）
雖然香港國際機場官方一直尚未公布獲得免費機票方式，從國泰航空官網卻可查到完整且詳細的相關資訊。此次國泰航空將於2023年7月25日中午12:00開始，送出台北或高雄出發至香港來回經濟艙機票乙張共計3萬6,090張機票，提醒雖是免費機票，但不包括稅項及附加費，且須受條款與細則限制。

📍參加資格僅兩項：
一、所有參加者必須為年滿18歲或以上的國泰會員
二、並具有台灣身分證或台灣居留證，且於2023年1月1日至7月24日期間居住台灣達183天(含)以上。

📍如何登記參加並知曉是否中獎： 
一、登入國泰會員帳戶。 
二、填寫表格：包含國泰會員資料的姓名，需與護照相同。確認資料無誤後提交表格
三、2023年8月4日，中獎者將收到一封有關中獎者資料登錄通知電子郵件(領獎電子郵件)。按該電子郵件所示之連結(限中獎者本人使用)，登錄中獎者本人之台灣身分證字號(或台灣居留證字號)、台灣身分證(或台灣居留證)正反面影本及戶籍地址，若通訊地址與戶籍地址不同，需同時登錄通訊地址，以完成得獎資格確認。 

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