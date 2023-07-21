獨／香港狂送7.6萬台港來回機票　7/25登記！參加資格、網址公開

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香港機場管理局首席營運總監張李佳蕙表示，隨著航空旅遊業復甦，香港國際機場客運量已恢復至疫情前的60%，香港國際機場是國際航空樞紐，擁有廣闊的航空網絡，更一直致力提升設施及服務。新開幕的「天際走廊」是全球最長機場禁區行人天橋，旅客可透過玻璃幕牆及地板感受飛機在腳下滑行經過。也有全面翻新的精品購物區，設有三家兩層高的旗艦店，另有全新24小時美食廣場、兒童遊戲空間等。
雖然香港國際機場官方一直尚未公布獲得免費機票方式，從國泰航空官網卻可查到完整且詳細的相關資訊。此次國泰航空將於2023年7月25日中午12:00開始，送出台北或高雄出發至香港來回經濟艙機票乙張，共計3萬6,090張機票，提醒雖是免費機票，但不包括稅項及附加費，且須受條款與細則限制。
📍參加資格僅兩項：
一、所有參加者必須為年滿18歲或以上的國泰會員
二、並具有台灣身分證或台灣居留證，且於2023年1月1日至7月24日期間居住台灣達183天(含)以上。
📍如何登記參加並知曉是否中獎：
一、登入國泰會員帳戶。
二、填寫表格：包含國泰會員資料的姓名，需與護照相同。確認資料無誤後提交表格
三、2023年8月4日，中獎者將收到一封有關中獎者資料登錄通知電子郵件(領獎電子郵件)。按該電子郵件所示之連結(限中獎者本人使用)，登錄中獎者本人之台灣身分證字號(或台灣居留證字號)、台灣身分證(或台灣居留證)正反面影本及戶籍地址，若通訊地址與戶籍地址不同，需同時登錄通訊地址，以完成得獎資格確認。